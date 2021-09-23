عمرو دياب يروج لأحدث أغانيه «عيشني» قبل ساعات من طرحها

بدأ عمرو دياب، الترويج لأحدث أغانيه باسم “عيشني”، قبل ساعات من طرحها على تطبيق “أنغامي”، بعد الانتهاء من تسجيلها وعمليات المكساج خلال الفترة الماضية.

ونشر الهضبة بوستر الأغنية عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، تمهيدًا لإطلاقها على تطبيق “الأغاني”، ومن ثم عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب”.

ويضع الهضبة اللمسات الأخيرة لأغنيتين جديدتين، سيتم طرحهما قريبًا، وهما من كلمات تامر حسين، ومنها أغنية من ألحان عزيز الشافعي، أما التوزيع فمن نصيب وسام عبد المنعم ونادر حمدي.

ويأتي ذلك بعد أن شوّق الهضبة جمهوره لعمل فني آخر يجمعه مع المؤلف أيمن بهجت قمر، والملحن محمد يحيى، وشارك صورة تجمعهما عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبًا بتعليق:"خلينا ننبسط"، وكانت أغنية "الدنيا بترقص" من إخراج طارق العريان وكلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم.

أصبح حفل الهضبة عمرو دياب في مدينة العقبة بالأردن، الأكثر جدلًا خلال الساعات الماضية؛ بسبب أسعار التذاكر التي نفدت قبل الحفل المقرر إقامته منتصف الشهر المقبل، ضمن حملات تنشيط السياحة بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وشن عدد من الأردنيين هجوما على الجهة المنظمة للحفل؛ بسبب ارتفاع التذاكر بطريقة مبالغة، حيث وصلت أعلى فئة في الحفل إلى 423 دولار (أي ما يعادل 6.5 ألف جنيه مصري)، وهي أسعار عالية، ونظرا لما للهضة عمرو دياب من شعبية جارفة في الأردن لم يستطع عدد كبير من محبيه دفع ثمن التذكرة لحضور الحفل.