الخميس 23 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على المتهم بطمس لوحات سيارة لتجنب المخالفات

متهم
متهم

تداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مشاركات مدعومة بصورة فوتوغرافية للإبلاغ عن طمس لوحات إحدى السيارات تجنباً للمخالفات المرورية.

بالفحص أمكن تحديد مالك السيارة وتبين أنه قام بتأجيرها لأحد الأشخاص (صاحب صالة ألعاب رياضية) والذي قام بتأجيرها لشخص آخر (سائق)، وأمكن ضبط الأخير والسيارة المشار إليها.

وتبين أنه مطلوب التنفيذ عليه في عدد 3 قضايا متنوعة، ومحكوم عليه غيابياً فيها بالحبس لمدة تتراوح بين (شهر وثلاث سنوات)، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

موقع التواصل الاجتماعي مالك السيارة

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قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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