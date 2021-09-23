اختل توازنه.. وفاة عامل سقط من سقالة خشبية بـ«السادس» بمدينة بدر

لقي عامل مصرعه نتيجة سقوطه من أعلى سقالة خشبية بالطابق السادس أثناء عمله بعقار تحت الإنشاء بمدينة بدر.

و تلقت شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي، بوجود متوفى بمنطقة الـ 100 فدان بمدينة بدر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة عامل مصاب بكدمات وكسور بمختلف أنحاء الجسم ، وتبين أنه أثناء عمل المتوفى على سقالة خشبية بعقار تحت الإنشاء اختل توازنه وسقط من الطابق السادس وتوفى على الفور، تم نقل الجثة إلى المشرحة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

الإجراءات الأمنية عند العثور على جثة مجهولة

هناك عدة إجراءات تتبعها الأجهزة الأمنية عندما يتم العثور على جثث مجهولة الهوية أهمها:

- في حالة العثور على جثة مجهولة يتم التحفظ عليها من قبل رجال الأمن.

- محاولة التوصل لأهليتها من خلال استجواب أهل المنطقة التي تم العثور فيها على الجثة في التعرف عليه وتحديد شخصيته.

- تفتيش الجثة لمحاولة العثور على أي إثبات شخصية توضح هوايتها، وفي حالة عدم وجود أي بيانات يتم فحص بلاغات التغيب.

- إبلاغ النيابة المختصة التي تصرح بتشريح جثة للوقوف على ملابسات الحادث.

- إجراء تحليل الحمض النووي (DNA) وأخذ عينات من الجثة.

- بعد انتهاء الإجراءات يتم وضع الجثة لفترة معينة من الزمن لحين التعرف عليها.

- خلال تلك الفترة إذا لم يتم التوصل إلى أهل المتوفى أو القتيل في الحادثة، يتم دفنه في مقابر الصدقة ، ويتم تحديد المقبرة التي دفن فيها.