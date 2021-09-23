«مضادات الأكسدة».. أهمية الشاي الأخضر في الحفاظ على حيوية البشرة

تحرص الفتيات للحفاظ على بشرتها خاصة مع دخول فصل الشتاء، من خلال الوصفات الطبيعية ومن أبرز هذه الوصفات استخدام الشاي الأخضر؛ للوقاية من مشاكل البشرة المنتشرة بين فئة المراهقات خاصة، ويعتبر الشاي الأخضر من الوصفات الفعالة في القضاء على العديد من المشاكل في البشرة، وحماية الجلد والحفاظ على حيويته.

ووفقًا لموقع "stylecraze" يمكن لمضادات الأكسدة في الشاي الأخضر والبوليفينول حماية الجلد والحفاظ على شبابه، وفيما يلي نرصد كيفية فعالية هذا المكون الطبيعي على البشرة.

- الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في إدارة حب الشباب

يعتبر حب الشباب مشكلة شائعة بين المراهقين والبالغين، فهو يحدث بسبب انسداد المسام وعدم التوازن الهرموني والإفراط في إنتاج الدهون والعدوى البكتيرية، والتهاب حول بصيلات الغدة الدهنية.

- مادة بوليفينول تحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية

يؤدي التعرض المتكرر والمطول لأشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة إلى حدوث شيخوخة ضوئية ، حيث يمكن أن تساعد مادة بوليفينول في حماية الجلد من الأشعة فوق البنفسجية ويمنع أكسدة البروتين التي تسببها الأشعة فوق البنفسجية.

وهذا بدوره يمكن أن يساعد في منع شيخوخة الجلد، يساعد التطبيق الموضعي للشاي الأخضر على التخلص من جذور الأكسجين الحرة الضارة الناتجة عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية، ويساعد الشاي الأخضر أيضًا في تقليل تصبغ الجلد، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لإثبات ذلك.

- الشاي الأخضر يقلل من خطر الإصابة بسرطان الجلد

وفقًا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، يتم تشخيص ما يقرب من 9500 شخص في الولايات المتحدة بسرطان الجلد يوميًا تعتبر الأشعة فوق البنفسجية الضارة والمواد الكيميائية والسموم التي تؤثر على الحمض النووي مسؤولة عن العدد المتزايد للأشخاص المصابين بسرطان الجلد،حيث أظهرت دراسة أن البوليفينول الموجود في الشاي الأخضر يمكن استخدامه كعوامل دوائية لمنع اضطرابات الجلد التي يسببها ضوء الأشعة فوق البنفسجية الشمسية مثل سرطان الجلد وسرطان الجلد غير الميلانيني والتشيخ الضوئي.

- مضادات الأكسدة بالشاي الأخضر

يمكن أن تساعد في إدارة شيخوخة الجلد والتجاعيد: تبدأ بشرتنا في التجعد مع تقدمنا ​​في العمر، تجعل ألياف الكولاجين والإيلاستين في الجلد تبدو ممتلئة وناعمة، ولكن مع تقدم العمر تتفكك، مما يتسبب في ثني الجلد وتدليه.

وجد العلماء أن مستخلص ماء الشاي الأخضر يقلل من تلف الجلد، ويعززعمليات مكافحة التجاعيد، ويؤخر شيخوخة الكولاجين في الفئران، تم العثور على علاج التاناز لتحسين نشاط مضادات الأكسدة في الشاي الأخضر ، وبالتالي تقليل التجاعيد.

- الشاي الأخضر قد يحمي البشرة حول العينين

الجلد حول العين رقيق وحساس للغاية، إنه يتجعد ويتقدم في العمر ويصبح مصطبغًا بسبب التعرض للأشعة فوق البنفسجية والإجهاد ونمط الحياة السيئ والوراثة وقلة النوم، قد تساعد خصائص الشاي الأخضر المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات والحماية من الأشعة فوق البنفسجية والمضادة للتجاعيد في حماية الجلد حول العينين من التصبغ والتجاعيد والترهل.

كيفية استخدام الشاي الأخضر للبشرة

- اشرب الشاي الأخضر

شرب الشاي الأخضر له فوائد عديدة، حيث تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر على طرد السموم من الجسم، وهذا بدوره قد يساعد بشرتك على التوهج من الداخل، علاوة على ذلك يمكن أن تساعد الخصائص المضادة للالتهابات في تقليل التوتر وتحسين نوعية النوم، الحصول على قسط مناسب من الراحة مهم أيضًا للبشرة للحفاظ على نضارتها وشبابها.

- استخدم أكياس الشاي الأخضر

لا تتخلص من أكياس الشاي الأخضر بعد شرب الكوب، دع أكياس الشاي تبرد حتى تصل إلى درجة حرارة الغرفة، سيساعد تأثير التبريد في إجهاد العين؛ بسبب الوقت الطويل للشاشة والتعرض للشمس، قد يساعد التطبيق المنتظم أيضًا في تقليل الهالات السوداء والانتفاخات تحت العين.