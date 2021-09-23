ضبط 300 كيلو دقيق مدعم قبل التهريب بجنوب سيناء

تمكنت حملة مكبرة بمحافظة جنوب سيناء، من ضبط 300 كجم دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلديه تم تجميعهم وتم ضبطهم بأحد السيارات بكمين أبورديس قبل تهريبهم، وذلك بناء على توجيهات سامي عبدالقادر، وكيل وزارة التموين بالمحافظة.

كما تم تحرير 35 محضرًا ما بين عدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر المعلن وعدم وجود شهادة صحية، ويأتي ذلك بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بجنوب سيناء.

وتشكلت مؤخرًا، لجنة برئاسة الرائد أحمد باسم، بهيئة الرقابة الإدارية بجنوب سيناء، وبعضوية مديرية الصحة بجنوب سيناء، تحت إشراف الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، ومديرية تموين جنوب سيناء، وجهاز حماية المستهلك، وشنت حملة مكبرة بمدينة شرم الشيخ، في إطار استكمال حملات التفتيش على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمحافظة جنوب سيناء.

وضبط ما يقارب من 7 أطنان مياه معبأة، وتحرير 4 محاضر ضبط في محطات تحلية غير مرخصة بإجمالي 359 جالون سعة الجالون 19 لتر مياه معبأة، وتقوم تلك المحطات بتقليد عبوات لشركات كبرى لتعبئة مياه الشرب الطبيعية، وقد أوصت اللجنة بغلق تلك المحطات لوجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية ولعدم وجود ترخيص لها.

كما تم المرور على 5 منشآت غذائية مختلفة، تم تحرير 4 محاضر لنقص الاشتراطات الصحية وتحرير 8 محاضر لعدم حمل شهادات صحية للمشتغلين بالأغذية، وتم سحب عدد 3 عينات وإرسالها للمعامل المركزية للتحليل لمعرفة مدى صلاحيتها للاستهلاك الادمى واوصت اللجنة بغلق 3 محطات تعبأة مياه شرب ومخزن للمياه المعبأة وتم إعدام عدد 15 جالون سعة الجالون 19 لتر بإجمالي 285 لتر لوجود شوائب.

فيما كثفت محافظة جنوب سيناء من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، خاصة مع بدء الموجة الرابعة للفيروس، حيث تم تكثيف كافة الأكمنة لقياس درجة حرارة المترددين على المحافظة وفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة داخل وسائل المواصلات أو داخل المصالح الحكومية طبقًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.