الخميس 23 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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حوادث

اليوم.. نظر تجديد حبس حسن راتب في قضية «الآثار الكبرى»

حسن راتب
حسن راتب

ينظر  قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم  الخميس، تجديد حبس رجل الأعمال حسن راتب، في اتهامه بتمويل تشكيل عصابي يتزعمه علاء حسانين نائب الجن و العفاريت  لتمويل و تهريب الآثار.

كانت النيابة قد قررت حبس حسن راتب، على ذمة التحقيقات، و طالبت بسرعة التحريات حوله، و وجهت له تهمة تمويل علاء حسانين المعروف بـ"نائب الجن" بملايين الجنيهات للتنقيب عن الآثار.

و واجهت النيابة "راتب" باعترافات النائب السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، والتي تضمنت أن "راتب" موله ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار.

و كانت الأجهزة الأمنية، قد ألقت القبض على رجل الأعمال حسن راتب، تنفيذا لقرار النيابة العامة ب ضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التى تجريها سلطات التحقيق مع النائب البرلمانى السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن و العفاريت، أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار.

و كان قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، قد قرر تجديد حبس النائب السابق علاء حسانين و ثلاثة آخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامه بقضية آثار، أمرت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة والمتهمين، وأمرت بتشكيل لجنة من خبراء الآثار، و ذلك لعرض القطع المضبوطة. 

قاضي المعارضات نظر تجديد حبس حسن راتب الآثار الكبرى

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اليوم.. نظر تجديد حبس حسن راتب في قضية «الآثار الكبرى»

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