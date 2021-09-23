مد مستشفى قطور بأحدث أجهزة الأشعة المقطعية

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة في الغربية، عن وصول جهاز أشعة مقطعية متعدد المقاطع جديد (32 مقطعاً) سيمنز ألماني إلى مستشفى قطور المركزي تمّ توريده من الإدارة العامة للأشعة من الوزارة سيتم من خلاله فحص جميع أجزاء الجسم بصبغات وبدون صبغات وفحص الأوعية الدموية، حيث إنه من الأجهزة المتطورة.

يأتي ذلك في إطار خطة دعم الوزارة بتطوير المستشفيات تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية واستجابة لمطالب المواطنين، لتوفير احتياجات المنظومة الصحية بالمحافظة.

مستشفى قطور المركزي

مستشفى قطور المركزي

مستشفى قطور المركزي

مستشفى قطور المركزي

مستشفى قطور المركزي

مستشفى قطور المركزي