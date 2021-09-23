الخميس 23 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مد مستشفى قطور بأحدث أجهزة الأشعة المقطعية

مستشفى قطور المركزي
مستشفى قطور المركزي

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة في الغربية، عن وصول جهاز أشعة مقطعية متعدد المقاطع جديد (32 مقطعاً) سيمنز ألماني إلى مستشفى قطور المركزي تمّ توريده من الإدارة العامة للأشعة من الوزارة سيتم من خلاله فحص جميع أجزاء الجسم بصبغات وبدون صبغات وفحص الأوعية الدموية، حيث إنه من الأجهزة المتطورة.

يأتي ذلك في إطار خطة دعم الوزارة بتطوير المستشفيات تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية واستجابة لمطالب المواطنين، لتوفير احتياجات المنظومة الصحية بالمحافظة.

مستشفى قطور المركزي
مستشفى قطور المركزي
مستشفى قطور المركزي
مستشفى قطور المركزي
مستشفى قطور المركزي
مستشفى قطور المركزي
مستشفى قطور المركزي
مستشفى قطور المركزي
مستشفى قطور المركزي
مستشفى قطور المركزي
مستشفى قطور المركزي
مستشفى قطور المركزي
مستشفى قطور المركزي
مستشفى قطور المركزي
جهاز للأشعة المقطعية مستشفى قطور المركزي أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية وصول جهاز أشعة مقطعية متعدد المقاطع جديد

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وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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