الخميس 23 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. محاكمة عاطلين سرقا أجنبيا بالإكراه في دار السلام

محكمة
محكمة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة متهمين، بسرقة هاتف محمول من سوداني الجنسية بمنطقة حدائق المعادي في دار السلام.

تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار جمال السمري، وعضوية المستشارين محمد سامح عبد الخالق، و مصطفي أنور مؤمن، و أمانة سر صبحي عبد الحميد، و محمد صابر.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين "م. ع. ت"، بدون عمل ويقطن بشارع الثورة حدائق المعادي، و"ع .ر. ت"، بدون عمل ، مقيم بحدائق المعادي بدار السلام، انهما سرقا المنقولات المبين وصفاً وقيمة بالأوراق، هاتف خلوي، المملوك المجني عليه "ف. ا" كرهاً عنه حال سيره في الطريق العام بأن باغتاه مستوقفين إياه رغماً عنه  فاستل الاول من بين طيات ملابسه سلاحا ابيض مشهراً إياه في وجه ضحيته  ومهددا بإعمال أثره في جسده لبث الرعب في نفسة وشل حركة مقاومته، حتى تمكن الثاني من الاستيلاء على متعلقات المجني عليه، كما احرز الاول وحاز الثاني بواسطته سلاحا ابيض سكين بدون مصوغ من الضرورة الحرفية او المهنية.

وأكد الشاهد الاول ، "ف.أ"، سوداني الجنسية، أنه حال سيره بالطريق العام استوقفه المتهمان رغم عنه وأشهر الأول سلاحا أبيض في وجهه، مهددا إياه بأعمال أثره في جسده فتمكن من تلك الوسيلة من إعدام قدرته علي المقاومة، فانتزع الثاني هاتفه الخلوي من جيب بنطاله وفر المتهمين هاربين.

كما  شهد الرائد "أ.م" معاون مباحث قسم شرطة دار السلام ، بصحة ما جاء بأقوال سالف الذكر وأن تحرياته السرية دلته على أنه أثناء سير المجني عليه متوجه إلى مقر عمله استوقفه المتهمين رغما عنه، وأشهر  الاول سلاح ابيض في وجهه مهددا إياه بإعمال أثره في جسده، فتمكن من تلك الوسيلة من إعدام قدرته علي المقاومة فانتزع الثاني هاتفه الخلوي من جيب بنطاله وفروا هاربين.

أولى جلسات محاكمة متهمين هاتف محمول سوداني الجنسية جنايات القاهرة

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