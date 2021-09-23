حملة تموينية مكبرة للرقابة على المصانع والمحلات التجارية في البحيرة

وجّه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة والتأكد من إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأسفرت تلك الحملة التي شارك فيها العقيد وجدي الصيرفي رئيس مباحث التموين بالبحيرة عن ضبط مصنع يعبئ بودرة صفراء مجهولة المصدر داخل شكاير مدون عليها سماد، وتم التحفظ على 100 شيكارة زنة الواحدة 40 كيلوجراما وكذا 4 أطنان سائبة معدة للتعبئة بإجمالي 9 أطنان.

وتم ضبط سيارة محملة بـ30 شيكارة كيماوي خاصة بالجمعيات الزراعية وغير مصرح بتداوله خارج البطاقات الزراعية، وتمّ ضبط 50 كرتونة ملح بداخل الكرتونة و15 كيس مجهول المصدر ومعبأ في عبوات مقلدة، وتم ضبط 20 كرتونة مغذيات بداخل الكرتونة 12 لتر بوتاسيوم بإجمالي 240 عبوة مجهولة المصدر، وتم ضبط 9 باكتة ملح بداخل الباكتة 20 كيس بإجمالي 180 كيس مجهولة المصدر، وكذا ضبط 6 محلات مختلفة الأنشطة غير معلنة عن أسعار السلع.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر جنح وتسليمه والسيارة والسائق لمركز شرطة بدر لعرضها على النيابة العامة.