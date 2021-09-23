الخميس 23 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

الفوائد الصحية لبذور الكتان

بذور الكتان
بذور الكتان

تعتبر بذور الكتان من أكثر الأطعمة الصحية للإنسان، والتي يغفلها الكثيرون، ففي السطور التالية أوضح الأطباء بموقع "healthybuilderz" الطبي الفوائد المذهلة لهذه العشبة.

 

بذور الكتان غنية بالألياف

الألياف هي إحدى الفوائد الصحية لبذور الكتان، فهي مادة توجد عادة في القمح والفواكه والخضروات ذات الأوراق الخضراء، حيث إنه يساعد الجسم على التخلص من المواد غير المرغوب فيها، مثل السموم والجذور الحرة التي تساهم في الإصابة بأمراض مختلفة مثل السرطان. 

وتحتوي بذور الكتان على الصمغ، وهو عبارة عن ألياف قابلة للذوبان في الماء وتشكل الهلام والتي تفيد بشكل كبير القناة المعوية، لأنها تمنع الطعام في المعدة من الإفراغ بسرعة كبيرة في الأمعاء الدقيقة؛ نتيجة لذلك  يزداد امتصاص المغذيات، بالإضافة إلى ذلك تحتوي بذور الكتان على ألياف قابلة للذوبان، مما يساعد على إزالة السموم من الأمعاء الغليظة، مما يؤدي إلى فقدان الدهون وتقليل الرغبة الشديدة في تناول السكر.

مفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية

تساعد بذور الكتان أيضًا في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، فوفقًا للكثير من الدراسات، فإن تناول بذور الكتان يوميًا يقلل من البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة أو الكولسترول السيئ بنسبة ستة إلى 11 بالمائة. 

وكشفت الأبحاث الطبية، أن بذور الكتان قد تقلل من مستويات الكولسترول وتعزز تكوين الدهون في الدم، علاوة على ذلك، أكد الباحثون أن استهلاك بذور الكتان أدى إلى انخفاض إضافي بنسبة 8.5 في المائة في الكولسترول السيئ.

مضاد فعال للسرطان

تساعد بذور الكتان في مكافحة السرطان والوقاية منه، فقد تحمي بذور الكتان  من أنواع مختلفة من السرطان مثل سرطان القولون والبروستاتا والثدي. 

كما كشفت الدراسات السريرية التي أجريت على الحيوانات أن بذور الكتان تحتوي على حمض دهني أوميجا 3 نباتي، الذي يساعد في منع نمو الورم وحدوثه.

تعتبر بذور الكتان مغذية لما لها من فوائد صحية عديدة للجسم، وبالتالي يجب على الطهاة في  التفكير في إضافته إلى وصفات الوجبات المختلفة لجميع أفراد الأسرة.

السرطان صحة القلب سرطان القولون فوائد بذور الكتان بذور الكتان

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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