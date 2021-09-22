44 مليار دولار خسائر إعصار «آيدا» في الولايات المتحدة

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن إعصار "آيدا" الذي ضرب الولايات المتحدة مؤخرا سيكون من بين الأعاصير الخمسة الأكثر أضرارا، حسب تقديرات شركات التأمين.

وأشارت شركة Risk Management Solutionsإلى أن الأضرار جراء إعصار "آيدا" تقدر ما بين 31 و44 مليار دولار.

ويزيد هذا المبلغ على الأضرار التي تسبب بها إعصار "أندرو" عام 1992، وهو في المرتبة السادسة بين الأعاصير الأكثر أضرارا، حيث بلغت أضراره 29.7 مليار دولار حسب التقديرات المبنية على قيمة الدولار في 2020.

وبالتالي سينضم إعصار "آيدا" إلى الأعاصير الكبرى الأربعة، هي "كاترينا" (عام 2005 مع أضرار تقدر بـ 86.57 مليار دولار) و"ساندي" (عام 2012، نحو 34 مليار دولار)، و"هارفي" و"إيرما" (الاثنان في عام 2017، ومع خسائر تقدر بما بين 31 و32 مليار دولار).

ويشير المحللون إلى أن ذلك سيكون عبئا كبيرا على شركات تأمين المنازل والسيارات ، وطال إعصار "آيدا" الذي ضرب ولاية لويزيانا يوم 29 أغسطس الماضي، ما مجموعه 19 ولاية أمريكية تمتد من خليج المكسيك إلى الشمال الشرقي الأمريكي.

وقد شدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على ضرورة تحرك الولايات المتحدة والعالم لمواجهة تغير المناخ.

وقال بايدن، خلال زيارته منطقة متضررة من إعصار "إيدا" في ولاية نيو جيرسي، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن جميع أنحاء الولايات المتحدة تتأثر بالطقس السيئ، مضيفاً أنه من الضروري التحرك لمكافحته.

وتابع الرئيس الأمريكي أنه زار المناطق المتأثرة بالطقس القاسي في جميع أنحاء البلاد، بما فيها حرائق الغابات في كاليفورنيا والأعاصير في لويزيانا.

وأكد بايدن أن الولايات المتحدة تشهد الآن "نقطة انعطاف" فيما يتعلق بأزمة المناخ، مشيراً إلى أن واشنطن "قد اعترفت أخيراً بحقيقة أن الاحتباس الحراري أمر حقيقي وأنه يتحرك بوتيرة لا يمكن تصديقها وعلينا أن نفعل شيئاً حيال ذلك".