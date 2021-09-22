الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

للمصريين بالخارج.. أبرز محاور تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية «مصر 2021»

نبيلة مكرم
نبيلة مكرم

أعلنت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنه تم الاتفاق مع د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نشر ملخص لتقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية (مصر 2021) تحت عنوان “التنمية حق الجميع مصر المسيرة والمسار”، على مختلف الصفحات الرسمية لوزارة الهجرة، بهدف إطلاع المصريين بالخارج على ما يتضمنه التقرير من نجاحات استطاعت الدولة تحقيقها في سبيل تحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان.

في هذا الإطار يرصد "الدستور" في نقاط أبرز المحاور التي تناولها تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية مصر 2021، وهي كالتالي:

فيما يخص قطاعات التعليم، الصحة، الإسكان، ذكر التقرير أنه 

وارتفع معدل قيد الطلاب بالمرحلة الابتدائية لـ 100% خلال 2020 مقابل 95.4% عام 2010، فيما ارتفع قيد الطلاب بالمرحلة الاعدادية من 77.8% خلال 2010-2011 لـ 85.2% خلال عام 2019-2020.

وتحسن معدل الانتقال من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية لـ99.7% خلال 2019 - 2020، مقابل 88.1% خلال 2012-2013، كما سجل معدل الانتقال من المرحلة الإعدادية إلى الثانوية 84.3% خلال 2019- 2020 مقابل 77.9% خلال عام 2012-2013.

وتجاوزت معدلات القيد الصافى للبنات تلك الخاصة بالبنين فى جميع مراحل التعليم قبل الجامعى إلى جانب البدء فى العمل على تقليص الفجوات الجغرافية بين الريف والحضر فى معدلات القيد بمراحل التعليم المختلفة.

زيادة متوسط العمر المتوقع عند الميلاد فى مصر من 70.3 عام فى 2010 إلى نحو 71.8عام فى 2018.

بلغ متوسط العمر المتوقع 69.6 سنة للذكور عام 2018 مقابل 68.2 عام 2010، فيما بلغ متوسط عمر الإناث 74.2 عام 2018 مقابل 72.6 عام 2010.

شهد معدل وفيات الأمهات لكل 100 ألف مولود حى انخفاض ملحوظًا من 54 حالة وفاة إلى 44 حالة خلال السنوات 2010 و2018 على التوالى.

انخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة فى مصر من 28.8 طفل إلى نحو 20.3 طفل لكل ألف مولود حى بين الأعوام 2010 و2019.

خفض تكلفة علاج إلتهاب الكبد الوبائى فيروس C من 900 دولار لـ400 دولار، وقصرت مدة العلاج إلى 3 أشهر بعد أن كانت 12 شهر، إضافة إلى تحقيق وفر مالى فى تكاليف العلاج 8 مليار جنيه، وارتفعت نسب الشفاء من 50% إلى ما يتجاوز 98%.

وفيما يخص منظومة الحماية الاجتماعية ذكر التقرير وصول الدعم النقدى للإسكان إلى 30.8 مليار جنيه من التمويل العقارى، و4.9 مليار جنيه من صندوق الإسكان الاجتماعى، كذلك ارتفعت معدلات التغطية بمرافق مياه الشرب إلى 98.7% والصرف الصحى إلى 65%، واستفاد 300 ألف مواطن من برامج الإسكان الاجتماعى.

الامم المتحدة الصرف الصحي التنمية الاقتصادية وزيرة التخطيط التنمية المستدامة السفيره نبيله مكرم الدولة المصرية مصريين بالخارج الدكتورة هالة السعيد

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وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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