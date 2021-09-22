الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

وفد التنسيقية يشارك القباج افتتاح معرض ديارنا للأسر المنتجة

افتتاح معرض ديارنا
افتتاح معرض ديارنا للأسر المنتجة

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج في افتتاح معرض «ديارنا» للأسر المنتجة، والمقام تحت رعاية قرينة الرئيس السيسي، اليوم ٢٢ سبتمبر بمول مصر. 

افتتاح معرض ديارنا للأسر المنتجة

وافتتح المعرض بحضور كل من الدكتوره وفاء أبو بكر الكيلاني، والدكتور أسامة الغويل وزير الدولة الليبي للشئون الاقتصادية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ويقدم المعرض المنتجات المحلية والحرف التراثية على مستوى المحافظات المصرية، حيث شارك في المعرض أكثر من ١٣ محافظة. 

افتتاح معرض ديارنا للأسر المنتجة

تضمن وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كلًا من حازم عمر نائب محافظ قنا، النائب أحمد فتحي، النائبة هدي عبد الستار، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، والنائبة نهي زكي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ومحمد حامد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

افتتاح معرض ديارنا للأسر المنتجة

في نهاية اللقاء، رحبت الوزيرة بالحضور من أعضاء تنسيقيه شباب الأحزاب والسياسيين لحرصهم علي دعم الأسر المنتجة وتشجيع المنتجات المحلية.

افتتاح معرض ديارنا للأسر المنتجة
افتتاح معرض ديارنا للأسر المنتجة
تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين وزيرة التضامن الاجتماعي معرض ديارنا الدكتوره وفاء أبو بكر الكيلاني الحرف التراثية

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وائل لطفي

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