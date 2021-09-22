وفد التنسيقية يشارك القباج افتتاح معرض ديارنا للأسر المنتجة

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج في افتتاح معرض «ديارنا» للأسر المنتجة، والمقام تحت رعاية قرينة الرئيس السيسي، اليوم ٢٢ سبتمبر بمول مصر.

افتتاح معرض ديارنا للأسر المنتجة

وافتتح المعرض بحضور كل من الدكتوره وفاء أبو بكر الكيلاني، والدكتور أسامة الغويل وزير الدولة الليبي للشئون الاقتصادية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ويقدم المعرض المنتجات المحلية والحرف التراثية على مستوى المحافظات المصرية، حيث شارك في المعرض أكثر من ١٣ محافظة.

افتتاح معرض ديارنا للأسر المنتجة

تضمن وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كلًا من حازم عمر نائب محافظ قنا، النائب أحمد فتحي، النائبة هدي عبد الستار، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، والنائبة نهي زكي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ومحمد حامد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

افتتاح معرض ديارنا للأسر المنتجة

في نهاية اللقاء، رحبت الوزيرة بالحضور من أعضاء تنسيقيه شباب الأحزاب والسياسيين لحرصهم علي دعم الأسر المنتجة وتشجيع المنتجات المحلية.