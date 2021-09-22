الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيطاليا: تسجيل 67 وفاة و3970 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، الأربعاء، تسجيل 67 حالة وفاة، و3 آلاف و970 إصابة بفيروس كورونا، على مستوى إيطاليا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيطالية فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في إيطاليا منذ بداية تفشي الوباء إلى 130 ألفا و488 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة خلال تلك الفترة 4 ملايين و645 ألفا و853 إصابة، فيما بلغ العدد الإجمالي للمتعافون من الوباء 4 ملايين و408 آلاف و806 بعد شفاء 6 آلاف و850 شخصا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك، كما دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

الصحة إيطاليا الصحة الايطاليه فيروس كوفيد

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