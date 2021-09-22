الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الصيني يحث بلاده على إعطاء أولوية للزراعة والتنمية الريفية

شي جين بينج
شي جين بينج

حث الرئيس الصيني، شي جين بينج، بلاده على إعطاء أولوية للزراعة والتنمية الريفية والإسراع بالتحديث، طبقًا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" نقلا عن خطاب إلى مهرجان حصاد المزارعين الصينيين، الذي يقام غدًا الخميس.

وأضاف الرئيس الصيني، في التصريحات التي اوردتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء، أن حصاد الحبوب على الرغم من تفشي فيروس كورونا والفيضانات لعب دورًا مهمًا في الوضع الإجمالي للبلاد.

يذكر أن 300 شخص على الأقل لقوا حتفهم وسط هطول أمطار غمرت شبكة النقل تحت الأرض في يوليو الماضي في الصين.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو 5 أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

الرئيس الصيني شي جين بينج كورونا فيروس كورونا الحبوب

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

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