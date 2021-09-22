مناقصتان لتنفيذ أعمال تأهيل الأحياء وشبكات الري برج العرب

تلقى الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، الأربعاء، دراسة حول تفاصيل طرح منقاصتين عامتين لشركات المقاولات المتخصصة لإعادة تأهيل المسطحات الخضراء وما عليها من المزروعات بمجاورات 1،4، 5،7 بالحي السكني الأول والسابع وكذلك أعمال تشجير الطرق بالحي السكني السابع بمدينة برج العرب.

وأوضح الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، برئاسة محمد سامي سعد أن المناقصة الثانية تتضمن تنفيذ أعمال صيانة شبكات المياه ببرج العرب الجديدة إحدى المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وكشف الاتحاد عن شروط المناقصة بأن يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز، نظير سداد 299 جنيهًا، لافتًا إلى العطاء يقدم بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالى باسم رئيس الجهاز فى موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية.

وأكد اتحاد المقاولين أنه يشترط على شركات المقاولات المتخصصة أن يرفق بالظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 100000 ألف جنيه للمناقصة الأولى، بينما يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بـ200000 الف جنيه ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء للمناقصتين فى حالة رسو كتأمين نهائي لكل واحد على حدة، بينما تعقد جلسة الاستفسارات بمقر الجهاز للمشروع الأول يوم الأحد 10 أكتوبر 2021، والثاني الاثنين 11 أكتوبر 2021.

تابع الاتحاد بأن جلسة فتح المظاريف الفنية تعقد بمقر الجهاز للمناقصة الأولى الأحد 24 أكتوبر 2021، والمناقصة الثانية يوم الاثنين الموافق 25 أكتوبر 2021، لافتًا إلى أن فئة التصنيف المناسبة لشركات المقاولات الأولى والثانية المتخصصة فى أعمال صيانة المسطحات الخضراء وتشغيل محطات وشبكات المياه والصرف الصحي، مشيرا إلى أنه سيتم إخطار المقبولين فنيًا بموعد فتح المظاريف المالية فى موعد لاحق، وتخضع هاتين المناقصتين لأحكام القانون رقم 182 ولائحتة التنفيذية.