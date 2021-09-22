«الدين للديان والوطن للإنسان».. قصة صداقة إمام وقس فى الفيوم

قصة حقيقية أبطالها قس وشيخ من محافظة الفيوم، هما القس دوماديوس الراهب، والشيخ أحمد صابر بوزارة الأوقاف، حيث كانا يلعبان في قاعة البولينج، ويجلسان معاً في أحد مطاعم الكشري يأكلان، تلك الصور التي غزت مواقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" بعدما قام أحد الأشخاص بالتقاطها لهم، وتم نشرها على صفحة "على الناصية" ولاقت محبة وإعجاب المئات من رواد فيسبوك.

حكاية إمام وقس فى الفيوم

حيث نشأت صداقة بين القس دوماديوس الراهب، والشيخ أحمد صابر بوزارة الأوقاف، "القلوب تتوآم مع من تُحب" هكذا بدأ الشيخ أحمد صابر حديثه لـ"الدستور": "بدأت قصة صداقتنا في افتتاح العاصمة الجديدة وكنا مدعويين في برنامج تليفزيوني والتقيت بالقس دوماديوس، ونشأت علاقة وطيدة بيننا منذ ذلك الوقت، قائلا" الصديقان يلتقيان وفي حب مصر يجتمعان".

حكاية إمام وقس فى الفيوم

وأضاف الشيخ أحمد صابر، أننا نقوم بنشر المحبة والسلام في فيديوهاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي" الفيسبوك" ونقوم بجولات عديدة في الشارع، ونذهب لأماكن الترفيه والمطاعم معاً، مشيراً إلى أننا "جميعنا مصريون لا فرق مطلقًا بين مسلم ومسيحي، فنحن أخوة في هذا الوطن، فالدين للديان والوطن للإنسان".

حكاية إمام وقس فى الفيوم