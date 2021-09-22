محافظ سوهاج يشهد ختام دوري «مستقبل وطن» لكرة القدم

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، و النائب أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، فعاليات ختام دوري "مستقبل وطن" الموسم الثالث، تحت شعار "أنت البطل".

بحضور أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بسوهاج، واللواء محمد مصطفى أمين عام الحزب بالمحافظة، ومحمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة.

بدء الحفل بالسلام الجمهوري، ثم الوقوف دقيقة حدادا على روح الراحل المشير محمد حسين طنطاوي ، ثم المباراة النهائية التي أقيمت بين فريقي الطواحين بمركز سوهاج، وأولاد خلف بدار السلام، المؤهلة لدوري “مستقبل وطن”، على مستوى الجمهورية، والتي انتهت بفوز فريق الطواحين وحصوله على كأس البطولة.

وأعلن النائب أشرف رشاد، تصعيد الفريقين معًا للمشاركة في دوري “مستقبل وطن”، على مستوى الجمهورية .

وعقب اللقاء، سلم محافظ سوهاج، الميداليات والكؤوس، بالإضافة إلى الجوائز المالية، لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، حيث حصل فريق الطواحين على المركز الأول، وفريق أولاد خلف على المركز الثاني، وفريق العوامية بساقلتة على المركز الثالث .

وأوضح اللواء محمد مصطفى أمين عام الحزب بسوهاج أن دوري مستقبل وطن بسوهاج شارك به 528 فريق من مختلف قرى ومدن المحافظة، يضمون قرابة 5280 مشارك، لافتا إلى بداية فعاليات الدوري يوم 9 أغسطس الماضي وصولا إلى نهائي البطولة يوم الثلاثاء 21 سبتمبر .

على جانب آخر، افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، يرافقه النائب أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، معرض "أهلا مدارس" بنادي سوهاج الرياضي؛ لتوفير المستلزمات المدرسية لأهالي سوهاج بأسعار مخفضة، وذلك بالتعاون بين حزب مستقبل وطن، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فرع سوهاج.

حضر الافتتاح أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بسوهاج، واللواء محمد مصطفى أمين عام الحزب بالمحافظة، ووكلاء وزارات التموين، والتضامن الاجتماعي، ونادر عبد الظاهر مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بسوهاج، وعامر عوض رئيس حي شرق سوهاج.