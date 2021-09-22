الأربعاء 22 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ سوهاج يشهد ختام دوري «مستقبل وطن» لكرة القدم

محافظ سوهاج يشهد
محافظ سوهاج يشهد ختام دوري مستقبل وطن

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، و النائب أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، فعاليات ختام دوري "مستقبل وطن" الموسم الثالث، تحت شعار "أنت البطل".

بحضور أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بسوهاج، واللواء محمد مصطفى أمين عام الحزب بالمحافظة، ومحمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة.

بدء الحفل بالسلام الجمهوري، ثم الوقوف دقيقة حدادا على روح الراحل المشير محمد حسين طنطاوي ، ثم المباراة النهائية التي أقيمت بين فريقي الطواحين بمركز سوهاج، وأولاد خلف بدار السلام، المؤهلة لدوري “مستقبل وطن”، على مستوى الجمهورية، والتي انتهت بفوز فريق الطواحين وحصوله على كأس البطولة.

وأعلن النائب أشرف رشاد، تصعيد الفريقين معًا للمشاركة في دوري “مستقبل وطن”، على مستوى الجمهورية .

وعقب اللقاء، سلم محافظ سوهاج، الميداليات والكؤوس، بالإضافة إلى الجوائز المالية، لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، حيث حصل فريق الطواحين على المركز الأول، وفريق أولاد خلف على المركز الثاني، وفريق العوامية بساقلتة على المركز الثالث .

وأوضح اللواء محمد مصطفى أمين عام الحزب بسوهاج أن دوري مستقبل وطن بسوهاج شارك به 528 فريق من مختلف قرى ومدن المحافظة، يضمون قرابة 5280 مشارك، لافتا إلى بداية فعاليات الدوري يوم 9 أغسطس الماضي وصولا إلى نهائي البطولة يوم الثلاثاء 21 سبتمبر .

على جانب آخر، افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، يرافقه النائب أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، معرض "أهلا مدارس" بنادي سوهاج الرياضي؛ لتوفير المستلزمات المدرسية لأهالي سوهاج بأسعار مخفضة، وذلك بالتعاون بين حزب مستقبل وطن، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فرع سوهاج.

حضر الافتتاح أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بسوهاج، واللواء محمد مصطفى أمين عام الحزب بالمحافظة، ووكلاء وزارات التموين، والتضامن الاجتماعي، ونادر عبد الظاهر مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بسوهاج، وعامر عوض رئيس حي شرق سوهاج.

سوهاج مدارس رياضة على الاول بداية خدمات مستوى البرلمان عمل اجتماع

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

الأكثر قراءة

حقيقة دفع 5 جنيهات على كل 500 جنيه تُسحب من ماكينة الصراف الآلي

لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر بالدرجات نتيجة الدور الثاني

تأجيل بدء العام الدراسي لعدم التطعيم بلقاح كورونا؟.. الحكومة توضح الحقيقة

خلال اجتماعه برئاسة مدبولي.. مجلس الوزراء يوافق على 7 قرارات مهمة

بسبب رهان.. ضبط بطل فيديو السير عاريًا بالشرقية: «كنا بنهزر وعمي شجعني»

الأهلى مقابل اللعب للمنتخب.. بيرسى تاو مهدد بفسخ عقده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

من الأزمة إلى الفرصة

جلال حمام

لماذا يرفض المشري انتخابات الرئاسة الليبية؟

منى رجب

حديث الصباح.. فستان حبيبه يكشف محاولات تيار التشدد (1)

ماجد حبته

الرجل الذى عبر بنا مرتين

ماجد حبته

روسيا تهزم عمالقة التكنولوجيا

القس. رفعت فكرى

الانتقام المدمر!!

د. داليا مجدي عبدالغني

ألقاب بجرّة قلم

لواء. محسن الفحام

من حقوق الإنسان.. إلى التنمية البشرية

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

15 وفاة و4800 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

الخارجية الفلسطينية تدين قرار الاحتلال بالاستيلاء على أرض في بيت لحم

بعد تأجيل المساعدات المالية.. أزمة بين إسرائيل وأمريكا بسبب القبة الحديدية