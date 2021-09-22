الآن كيفية تفعيل بطاقة التموين 2021.. رابط وخطوات

كيفية تفعيل بطاقة التموين 2021 من أكثر الكلمات البحثية عبر محرك البحث العالمي جوجل التي تحصد نسب مشاهدة عالية يوميا حتى تصدرت القائمة البحثية منذ إطلاق المنظومة الإلكترونية للتموين لتحديث بيانات المستفيدين، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات التفعيل و كيفية إضافة أفراد جدد للبطاقة عبر موقع وزارة التموين.

ما هي كيفية تفعيل بطاقة التموين 2021

تتيح وزارة التموين والتجارة الخارجية حاليا للمواطنين المنتمين للمنظومة التموينية تفعيل كافة بطاقات صرف السلع التموينية عبر موقعي دعم مصر من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك دون وذلك ليتمكن صاحبها من صرف حصص أسرته من السلع الغذائية المدعمة من الدولة لملايين الأفراد المستفيدين من المنظومة التموينية للسلع المدعمة من الدولة لمتوسطي ومحدودي الدخل خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا المستجد كوفيد 19 وفقد كثير منهم لمصدر الرزق الخاص به سواء من العاملين باليومية في الأماكن الترفيهية أو المحلات التجارية وذلك لتفادي انتشار العدوى بين المواطنين.

خطوات تفعيل البطاقات التموينية عبر موقع دعم مصر 2021

خصصت وزارة التموين والتجارة الداخلية موقعا لتحديث البطاقات التموينية وتفعيلها إلكترونيا دون الذهاب إلى مكاتب التموين المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع دعم مصر من خلال هذا الرابط من خلال هذا الرابط (من هنا)

كتابة رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقم والمدون على يمين

اختيار محافظة الإقامة التابع لها البطاقة التموينية

اختيار "تفعيل البطاقة التموينية" من القائمة الرئيسية للموقع

كتابة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية المكون من 14 رقم في الخانة المخصصة لذلك

كتابة رقم الهاتف المحمول

اضغط على إرسال رسالة نصية للتأكيد عبر الهاتف المحمول المدون من قبل

وصول رسالة بها كود التفعيل مقابل خصم جنيه من الرصيد من قيمة الدعم مع أول صرف للبطاقة

إدخال الكود في الوقت الزمني المحدد

ظهور إشعار بتفعيل البطاقة وانتظار الرقم السري

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خطوات تفعيل البطاقة التموينية إلكترونيا

كيفية إضافة المواليد جدد للبطاقة عبر موقع وزارة التموين 2021

كيفية تفعيل بطاقة التموين 2021 وإضافة المواليد الجدد من أكثر التساؤلات شيوعا للمواطنين عبر المنظومة التموينية حيث يمكن إضافة الأفراد الجدد للمنظومة التموينية إلكترونيًا إذا توافرت فيهم الشروط اللازمة للإضافة من السن وأحقية الحصول على السلع المدعومة.