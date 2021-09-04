بالخطوات.. طريقة تفعيل بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية

يبحث كثيرون عبر محرك البحث جوجل عن الخطوات الرسمية لتفعيل بطاقة التموين للأشخاص المستحقين للدعم التمويني وجميع الحاملين للبطاقات التموينية، وكذلك تفعيل بطاقة التموين من خلال بوابة مصر الرقمية، ويتم تحديث البطاقات التموينية حديثة الإصدار لأنها تكون بحاجة للتفعيل.

وترصد «الدستور» في التقرير التالي خطوات تفعيل بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية.

خطوات تفعيل بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية

تتيح بوابة مصر الرقمية للمواطنين عدد من الخدمات التموينية الكترونية لتوفر عليهم مشقة وعناء الذهاب إلى مكاتب أو مديريات التموين، بالإضافة إلى إتاحة خدمة التفعيل للبطاقة التموينية من خلال بوابة مصر الرقمية.

الخطوات الرسمية لتفعيل البطاقة التموينية من خلال بوابة مصر الرقمية:

(١) التسجيل على موقع بوابة مصر الرقمية من خلال الرابط التالي “هنا”.

(٢) قم باختيار بند التموين.

(٣) اضغط على التفعيل لبطاقة التموين.

(٤) اضغط على قم ببدأ الخدمة.

(٥) قم بملء البيانات لبطاقة التموين.

(٦) قم بملء البيانات للمستفيدين من البطاقات التموينية.

(٧) قم باتباع الشروط والأحكام.

(٨) قم بالضغط على بند موافق.

(٩) ثم قم بالضغط على الخيار التالي.

(١٠) يتم إرسال رسالة للهاتف المحمول المسجل على الموقع الرسمي لبوابة مصر الرقمية في كود تفعيل الطاقة التموينية.

ميعاد الاستحقاق لأول صرف لجميع مقررات البطاقة التموينية

بمجرد اتباع الخطوات الأساسية السابقة لتفعيل البطاقة التموينية ببوابة مصر الرقمية، وتظهر للشخص الرسالة الإلكترونية من خلال الهاتف المحمول بأن يتم تفعيل البطاقة التموينية، مقيد ومدون عليها تاريخ الاستحقاق أول صرف للمقررات التموينية الذي يخصص للبطاقة.

ومن المتاح أن يلتزم المواطن في تاريخ صرف السلع التموينية الذي يحدد له من خلال رسالة بوابة مصر الرقمية التي ترسل على الهاتف الشخصي المسجل من خلال البوابة الرقمية، حيث إنه تم إرسال كود تفعيل بطاقة التموين يتبع إرسال ميعاد استحقاق البطاقة التموينية بصرف المقررات لها.



الخدمات التموينية عبر بوابة مصر الرقمية



تتمكن وزارة التموين والتجارة المصرية، 9 خدمات تموينية مقدمة إلكتروني للأشخاص، وذلك من خلال الدخول عبر بوابة مصر الرقمية، وهي:

(١) قم بتفعيل بطاقة تموين.

(٢) قم بإصدار بدل تالف أو إصدار فاقد بطاقة التموين.

(٣) قم بإصدار بطاقة التموين الجديدة.

(٤) قم بنقل من محافظة لأخرى.

(٥) فصل اجتماعي.

(٦) ضم الأفراد الأسرة.

(٧) استعلم عن صرف.

(٨) إضافة أفراد الأسرة غير المقيدين في التموين.

(٩) إضافة صرف التموين لمستحقي الخبز فقط.