رئيس الإذاعة يكشف تفاصيل إنتاج 3 مسلسلات دينية تاريخية

قال محمد نوار، رئيس الإذاعة، إنه عقد اجتماعًا مع الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات الدول الإسلامية؛ للاتفاق على تفاصيل المسلسلات الإذاعية الثلاثة التي سبق وأن اتفقا على إنتاجها بشكل مشترك، حيث تم الاتفاق على الخطوط العريضة للعملين، لكن ما تزال تتم دراسة المعالجات و السيناريوهات الخاصة بالعمَلين.

وكشف “نوار”، أن المسلسلين سيشارك فيهما و يذكر ان نخبة من نجوم الفن في مصر، من بينهم: "سميحة أيوب ومحمود الحديني و حنان مطاوع وإياد نصار وسوسن بدر"، وأن المسلسلات التي سيتم إنتاجها تتناول موضوعات تاريخية وتراثية ودينية تحمل صبغة وسطية الإسلام واعتدال منهجه، وأنه دين يسر وتسامح يبتعد عن الغلو من خلال مجموعة من الحلقات المتصلة المنفصلة.

جدير بالذكر أن الإذاعي محمد نوار رئيس الإذاعة، قد استقبل بمكتبه في الهيئة الوطنية للإعلام، الأسبوع الماضي، الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية، والوفد المرافق له، ويضم أحمد مرتضى مدير البرامج بالاتحاد، في حضور بسمة حبيب رئيسة العلاقات الدولية بالهيئة الوطنية للإعلام.

بحث الجانبان، خلال اللقاء تعزيز التعاون والتواصل في كافة الأنشطة الإذاعية والإعلامية والبرامجية، وتساهم في فهم صحيح الدين.

كما تناول اللقاء دعم الإنتاج المشترك بين الإذاعة واتحاد اذاعات الدول الإسلامية، على أن يكون باكورة هذا التعاون إنتاج الإذعة المصرية، ثلاث مسلسلات إذاعية درامية لصالح اتحاد الإذاعات الإسلامية.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو الليثي: أن “الإذاعة المصرية من أعرق الإذاعات في العالم العربي ولها رسالة ودور مؤثر عبر التاريخ، ونتطلع إلى التعاون معاها في العديد من المجالات الإعلامية والإذاعية بما يخدم مصلحة الجانبين”.