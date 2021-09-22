الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخماد حريق شب في «هيش» بالمعصرة

حريق
حريق

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، من السيطرة علي حريق محدود التهم "هيش" أمام شارع العشرين القبلي ناحية النيل بالمعصرة.

و تلقت غرفة عمليات إطفاء القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق  بشارع  العشرين القبلي في حي المعصرة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية بحي المعصرة والحماية المدنية لموقع الحريق، و تبين أن الحريق نشب في الهيش أمام شارع العشرين القبلي ناحية النيل.

ونجحت الأجهزة التنفيذية والحماية المدنية في السيطرة على الحريق وتم الإطفاء دون أي خسائر في الأرواح أو إصابات، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

- نصائح لتفادي نشوب الحرائق

يكون معدل انتشار الحرائق أكبر في درجات الحرارة المرتفعة الممثلة في فصل الصيف أكثر منها في فصل الشتاء؛ نظرًا لأن الحرارة تساعد على الاشتعال، فكلما زادت الحرارة زادت معها مؤشرات احتمالات زيادة وحدوث الحرائق.

وهناك ما يطلق عليه الوقاية من الحريق، وأن أولى خطوات الوقاية من الحريق هي التأكيد على وصلات الكهرباء، بحيث تكون معزولة بشكل جيد، والتأكيد على عدم حدوث شرارة في أي مكان في المنزل، ووجود طفاية حريق مناسبة للمكان، وأن يتعلم المواطن كيفية استخدامها.

وقال اللواء ممدوح عبدالقادر، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية الأسبق، إن كثرة الحرائق في بداية الصيف ترجع إلى عدة أسباب، منها أجهزة التكييف التي يتعود المواطنون على استخدامها بكثرة في ذلك التوقيت من العام، حيث يستخدمونها مباشرة بعد إغلاقها طوال فترة الشتاء دون عمل أي صيانة لها، فمن الممكن أن يوثر ذلك على التوصيلات الكهربائية، وهو سبب معتاد يحدث نتيجة له العديد من الحرائق، على حد قوله.

حريق اخماد المعصرة الحماية المدنية خسائر

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

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