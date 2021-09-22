الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجمعية العامة للأمم المتحدة تناقش قضايا العنصرية وأزمة المناخ والانقسامات العالمية

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

كشفت وكالة "الأسوشيتد برس" عن القضايا التي ستناقشها اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، وتدور حول قضايا العنصرية وأزمة المناخ والانقسامات العالمية المتفاقمة.
كما سوف تسلط اجتماعات اليوم الاربعاء الضوءعلى إحياء الذكرى العشرين لمؤتمر الأمم المتحدة العالمي "لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري والخوف من الأجانب والتعصب المتصل بذلك".

وذكر مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى أن عشرين دولة ستقاطع إحياء ذكرى مؤتمر ديربان اليوم الأربعاء.

وبعد إحياء الذكرى، سيبدأ رؤساء الدول في إلقاء خطاباتهم السنوية مرة أخرى في قاعة الجمعية العامة مترامية الأطراف.

وسيتحدث كلا من  العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، والرئيس الكيني أوهورو كينياتا.

يأتي هذا فيما التقى وزير الخارجية سامح شكري،  امس الثلاثاء ، بنظيره الأوكراني دميترو كوليبا، خلال وجودهما في نيويورك لحضور اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة في الأمم المتحدة.

وبحث اجتماع شكري ونظيره الأوكراني العلاقات الثنائية بين مصر وأوكرانيا ودفع التعاون قدمًا.

ووصل شكري، الاثنين، إلى نيويورك لحضور اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

لقاءات شكري على هامش اجتماعات الأمم المتحدة 

وشارك سامح شكري، في افتتاح الشق رفيع المستوى للدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك في اليوم الثاني لزيارته الحالية إلى نيويورك.

وكذلك، حضر وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري التشاوري لمجلس الجامعة العربية المُنعقد في نيويورك، أمس، على هامش فعاليات الشق رفيع المستوى للدورة 67 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعقد وزير الخارجية سلسلة اجتماعات مهمة في نيويورك، أبرزها مع عثمان الجرندي وزير خارجية تونس العضو العربي في مجلس الأمن، والممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل. 

كما التقى شكري،، نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي، ‏على هامش إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحث شكري مع وزير خارجية باكستان سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، كما ناقشا القضايا الدولية محل الاهتمام المشترك.

وكالة “ الأسوشيتد برس الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التفرقة العنصرية الامم المتحدة

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وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

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