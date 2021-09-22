لخلاف أثناء اللعب.. الطب الشرعي يتسلم جثة طفل قتل على يد شقيقه بالهرم

تسلم فريق من أطباء الطب الشرعي، جثة طفل قتل على يد شقيقه لفحص ومناظرة الجثمان، لتوقيع وإعداد تقرير الصفة التشريحية على الجثمان لبيان أسباب الوفاة.

ومن المقرر أن يقوم الأطباء الشرعيون بفحص الجثة ظاهريا وتصويرها فوتوغرافيا، ثم إعداد الصفة التشريحية للمجنى عليه للحصول على العينات لتحليلها كيمائيا لبيان سبب الوفاة، جاء ذلك عقب قرار نيابة جنوب الجيزة بتشريح جثة طفل قتل على يد شقيقه، بعدما سدد له طعنة نافذة من سلاح أبيض، بسبب خلافات على اللعب بمنطقة الهرم، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكانت شهدت منطقة الهرم بمحافظة الجيزة حادث مقتل طفل على يد شقيقه، بسبب خلاف بينهما خلال اللعب، واعتدى عليه بسلاح أبيض وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

و كانت غرفة النجدة بالجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد وفاة طفل متأثرا بإصابته بجرح نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض بمنطقة الهرم، وبإجراء التحريات تبين أن الطفل المجني عليه يبلغ من العمر 5 سنوات اعتدى عليه شقيقه الأكبر بسلاح أبيض بسبب خلاف بينهما خلال اللعب، وتم التحفظ على الطفل الجاني، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.