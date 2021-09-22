اليوم.. محاكمة متهم بإحداث عاهة مستديمة بسيدة فى دار السلام

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار جمال السمري، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة "وليد .ا" بالتعدي على سيدة بسلاح أبيض بدار السلام.

وتعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار جمال السمري وعضوية المستشارين محمد سامح عبد الخالق و مصطفي انور مؤمن و امانة سر صبحي عبد الحميد و محمد صابر.

الاتهامات المسندة الي المتهم

و كشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، بأنه بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة تعدى على المجني عليها هانم عطيفي بأن كال لها ضربات باستخدام سلاح أبيض (سنجة) استقرت بيدها اليسري فاحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي حدوث كسر برأس عظمة المشطية الثابته لاصبع الأوسط الأيسر فترتب علي حدوثها إعاقة في منتصف حركة ثني المفصل المشطي للاصبع الأوسط و إعاقة في نهاية ثني المفصل السلامي الاول و الثاني لذات الاصبع وتقدر نسبتها بحوالي 5% على النحو المبين بالتحقيقات ، كما أحرز سلاح أبيض سنجه دون مسوغ قانوني.

شهادة الشهود

وكشفت شهادة المجني عليها في القضية أنها على إثر خلافات مالية بينها وبين المتهم تعدى عليها بالضرب باستعمال سلاح أبيض (سنجة) بأن كال لها عدة ضربات استقرت بيدها اليسري فأحدث إصابتها و تخلف من جارها عاهة مستديمة الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، وشهد مجدي حماد (بائع) أنه أبصر واقعة التعدي علي زوجته المجني عليها حيث قام المتهم على إثر خلافات مالية بينها بالتعدي عليها باستخدام سلاح أبيض محدثا إصابتها في يدها اليسرى و تخلف لديها عاهة من جرائها، بينما أكد مجري التحريات بالقضية أن تحرياته توصلت لصحة ما جاء بأقوال المجني عليها.