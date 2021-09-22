الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

النائب العام الكويتى يكشف السرية عن حسابات مسؤولين حكوميين كبار وأقربائهم

النائب العام الكويتى
النائب العام الكويتى

وافق النائب العام في الكويت، على طلب الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" بكشف السرية عن حسابات مسؤولين حكوميين كبار وأقربائهم، بينهم وزير سابق خلال فترات زمنية محددة، وذلك إثر نتيجة فحص الذمة المالية للمسؤولين الحكوميين والنواب، وفقا لصحيفة الرأي الكويتية.

 وأصدر بنك الكويت المركزي، تعميما للبنوك المحلية بتزويد الهيئة العامة لمكافحة الفساد بكشوف الحسابات البنكية للوزير السابق وأولاده، عن الفترة الممتدة من 1 فبراير 2016 حتى 15 سبتمبر 2019.

 وقالت الصحيفة، نقلا عن مصادرها إن القرار يتضمن كشف السرية المصرفية عن ديون الوزير السابق وأولاده، إضافة إلى ودائعهم وقروضهم وخزائنهم وكذلك أوراقهم المالية باختلاف مسمياتها وذلك خلاف الفترة المحددة بالقرار.

كما منح النائب العام في الكويت أيضا، الإذن بكشف السرية المصرفية عن حسابات وكيلة مساعدة تعمل في أحد الدواوين الحكومية، وذلك عن الفترة الممتدة من 1 فبراير 2016 حتى تاريخه، على أن يشمل ذلك ودائعها وقروضها وخزائنها وكذلك أوراقها المالية باختلاف مسمياتها.

 فيما طلبت هيئة مكافحة الفساد كشف السرية المصرفية عن حسابات مسؤول سابق في الجيش وولديه عن الفترة نفسها.

 وشملت توجيهات النائب العام الموافقة على كشف السرية المصرفية عن حسابات نائب حالي وأولاده، وذلك عن الفترة الممتدة من 25 مارس 2019 حتى 25 مارس 2020، على أن يشمل ذلك ودائعهم وقروضهم وخزائنهم وكذلك أوراقهم المالية باختلاف مسمياتها.

من جانبه احتلت دولة الكويت المركز الأول بين دول مجلس التعاون الخليجي في معدلات الشفاء من فيروس كورونا "كوفيد 19".

وقال المركز الإحصائي التابع لدول مجلس التعاون الخليجي، إن الكويت حلت في المركز الأول خليجيا بمعدلات الشفاء من فيروس كورونا بنسبة تعادل 99.2%.

وأضاف المركز أن  تقدم الكويت للمركز الأول جاء بعدما كانت رابعة قبل نحو عام وثانية قبل أسابيع، في حين حلت قطر ثانية والإمارات ثالثة، ثم السعودية فسلطنة عمان.

 

الكويت مكافحة الفساد الحكوميين النواب هيئة مكافحة الفساد

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

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