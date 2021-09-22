الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا تدعو الصين وروسيا للاتفاق على ألا تصبح أفغانستان ملاذًا للمتشددين

حركة طالبان
حركة طالبان

قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس في بيان في الأمم المتحدة، إن بريطانيا ستدعو الصين وروسيا اليوم الأربعاء، للاتفاق على نهج دولي للحيلولة دون أن تصبح أفغانستان ملاذاً للمتشددين.

وسيلتقي وزراء خارجية بريطانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش خلال اجتماعات الجميعة العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وستنتهز بريطانيا، التي تنسق حاليا مجموعة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، فرصة الاجتماع للدعوة إلى مزيد من التعاون لتحسين الأمن الدولي مع التركيز بشكل خاص على أفغانستان.

وأثار الاستيلاء السريع لحركة طالبان على السلطة في أفغانستان في أعقاب انسحاب القوات الأمريكية والبريطانية وحلف شمال الأطلسي الشهر الماضي المخاوف من إمكانية استخدام البلاد مجددا كميدان لتدريب الإسلاميين المتشددين.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية في بيان قبل الاجتماع: "إذا أردنا الحيلولة دون أن تصبح أفغانستان ملاذاً للإرهاب العالمي، فإن المجتمع الدولي بما في ذلك روسيا والصين بحاجة إلى العمل بشكل موحد فيما يتعلق بالتعامل مع طالبان".

وعلى صعيد آخر، دعا المتحدث باسم حركة «طالبان» الأفغانية ونائب وزير الإعلام والثقافة في الحكومة المنبثقة عنها ذبيح الله مجاهد، دول العالم إلى الاعتراف بالسلطات الجديدة قبل توجيه انتقادات إليها.

وأشار مجاهد في حديثه لوسائل الإعلام الأفغانية في كابل، إلى أن الدول تنتقد حكومة طالبان لانتهاكها حقوق الإنسان دون الاعتراف بها، مضيفا: "نعتقد أن هذه وجهة نظر أحادية الجانب".

وقال مجاهد إن على منتقدي طالبان الاعتراف بحكومتها و التعامل معها تعاملا مسؤولا، موضحا أن أولئك الذين يعترفون بإدارة "طالبان" في أفغانستان يمكنهم بعد ذلك إثارة القضايا بشكل قانوني مع الحكومة الجديدة.

وأضاف: "سنعمل على حل مخاوفهم بعد اعترافهم بالحكومة الأفغانية"، مؤكدا أن "طالبان" لا تريد لأي دولة أن تتدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان، قبل أن يضيف أن الحركة ترحب بتعاون المجتمع الدولي معها.

 

 

وزيرة الخارجية البريطانية الامم المتحدة روسيا الصين انطونيو جوتيريش

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دروس المشير طنطاوى

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