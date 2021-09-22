الولايات المتحدة تدين محاولة الانقلاب الفاشلة فى السودان

أدانت الولايات المتحدة محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان بهدف الاستيلاء على السلطة من الحكومة الانتقالية.



وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في تصريح له إن الولايات المتحدة تواصل دعم السودان في سعيها لتحقيق انتقال ديمقراطي في البلاد وتدعو لمحاسبة جميع المتورطين من خلال عملية قانونية عادلة.



وأشار إلى أن واشنطن تدين أي تدخل خارجي يهدف إلى التضليل الإعلامي والإضرار بإرادة الشعب السوداني.



وذكر أن الولايات المتحدة، إلى جانب جهات دولية أخرى، توجه مساعدات كبيرة حتى يتمكن السودان من تحقيق أهدافه الاقتصادية والأمنية كما ستعمل على تعزيز هذا الدعم مع إحراز السودان تقدما مستمرا في انتقاله الديمقراطي.

وعلى صعيد آخر، حث زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشارلز شومر: إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على وقف ترحيل المهاجرين الهايتيين على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، بحجة أن قرار إعادتهم إلى بورت أو برنس "يتحدى الحس السليم".

وقال شومر في تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية " : قيل لي إن هناك أربع رحلات جوية مقررة لترحيل طالبي اللجوء هؤلاء إلى دولة لا يمكنها استقبالهم، مثل هذا القرار يتحدى المنطق، كما أنه يتحدى الآداب العامة".

وأضاف: "أحث الرئيس بايدن ووزير الأمن الداخلي الأمريكي، أليخاندرو مايوركاس، على وضع حد فوري لعمليات الطرد هذه وإنهاء سياسة الباب 42 هذه على حدودنا الجنوبية، لا يمكننا مواصلة سياسات ترامب البغيضة والمعادية للأجانب والتي تتجاهل قوانين اللاجئين الخاصة بنا".

وبدأت إدارة بايدن الأسبوع الجاري ترحيل المهاجرين الهايتيين الذين كانوا يخيمون تحت جسر في تكساس بالقرب من الحدود المكسيكية.

الجدير بالذكر، قالت صحيفة "يو إس إيه توداى" الأمريكية: إن إدارة الرئيس جو بايدن ستعيد المئات من المهاجرين الهايتيين إلى وطنهم بعد موجة من دخول المهاجرين للولايات المتحدة من خلال الحدود الجنوبية فى الأيام الأخيرة.