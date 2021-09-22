الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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تقارير ومتابعات

انخفاض فى درجات الحرارة.. «الأرصاد» توضح حالة الطقس خلال الـ5 أيام المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن طقس اليوم الأربعاء سيشهد انخفاضًا طفيفًا، وتنخفض جميع متوسطات درجات الحرارة العظمى والمحسوسة بمقدار درجة واحدة لكل منها.


وتابع شاهين، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "يستمر تكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر على الطريق السريعة المتجهة للقاهرة الكبرى ومدن القناة والوجه البحري ووسط سيناء والسواحل الشمالية"، لافتًا إلى تكوُّن السحب المنخفضة والمتوسطة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية بما يعمل على التلطيف من درجات الحرارة.

 

وأكد شاهين على وجود نشاط الرياح على عدد من المناطق بما يقلل من الاحساس بارتفاع الرطوبة النسبية، وتكون درجة الحرارة خلال حالة الطقس المتوقع غدًا هي القاهرة والوجه البحري 35ْ للعظمي و37ْ للمحسوسة.

 

ويتوقع أن تكون فى السواحل الشمالية للعظمى والصغرى على الترتيب 31ْ-34ْ، وفي جنوب سيناء 37ْ-40ْ، وتكون فى شمال الصعيد 37ْ-39ْ، وفي جنوب الصعيد 41ْ-42ْ.

 

كما توقع أن تصل درجة الحرارة العظمي على القاهرة إلى 31 درجة يوم الجمعة، ويتوقع أيضًا أن تسقط الأمطار الخفيفة مساء الخميس على السواحل الغربية، وتسقط أمطار خفيفة الجمعة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا يوم الجمعة.

 

واختتم مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية قائلًا: “تستمر نفس الظواهر الجوية حتى الأحد 29 سبتمبر فتتكون الشبورة المائية فى الصلاح الباكر والسحب المنخفضة ونشاط الرياح”، موضحًا الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن الشبورة المائية ستستمر على الطرق المتجهة من وإلي القاهرة ومدن القناة والوجه البحري ووسط سيناء.

 

وتظل حالة البحر المتوسط معتدلا والموج يرتفع بين متر ومترين إلا ربع، والبحر الأحمر بين معتدل ومضرب والموج يتراوح بين مترين ومترين إلا ربع، والرياح شمالية غربية فى البحرين. 

حالة طقس الأرصاد حالة الجو الحرارة

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