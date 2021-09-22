العراق يتخذ إجراءات بحق ضابط حقق مع شخص أدين بجريمة لم يرتكبها

أعلنت محكمة تحقيق الحلة في بابل العراقية، عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق ضابط تولى تحقيقا مع شخص أدين بجريمة لم يرتكبها.

وقالت المحكمة في بيان لها إنها "اتخذت الإجراءات القانونية بحق ضابط التحقيق الذي أجرى تحقيقا مع المتهم المفرج عنه علي كاظم عبد حميدان، المتهم بقتل زوجته التي ثبت بأنها على قيد الحياة".

وأضافت أن "الإجراءات القانونية اتخذت بناء على طلب الادعاء العام والتحقيق جار بخصوص جريمة تضليل القضاء وممارسة وسائل غير مشروعة قانونا في التحقيق".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أعطى توجيهات بفتح تحقيق بشأن قضية شخص أدين بجريمة لم يرتكبها في محافظة بابل.

وكان شخصا يسكن محافظة بابل اتهم بقتل زوجته ورميها في النهر، قبل أن تظهر على قيد الحياة بعد فترة.

وعلى صعيد آخر، سجلت وزارة الصحة العراقية، خلال الـ24 ساعة الماضية، 3081 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى مليون و981 ألفا و493 إصابة.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - أنه تم تسجيل 4 آلاف و454 حالة تعافٍ؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى مليون و872 ألفا و272 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 21 ألفا و911 حالة، وذلك عقب تسجيل 42 وفاة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.