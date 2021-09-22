رئيس بعثة الأمم المتحدة فى السودان يدين محاولة الانقلاب العسكرى

أدان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس" فولكر بيرتس، بشكل قاطع محاولة الانقلاب العسكرى التي خطط لها.



وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن بيرتس أكد إدانة الأمم المتحدة لأي محاولة انقلابية أو غير ذلك لتقويض عملية الانتقال السياسي والديمقراطي والطبيعة التعددية للدولة، كما جاء في الوثيقة الدستورية.



وشدد على رفض الأمم المتحدة لأية دعوات للقيام بانقلاب عسكري أو تبديل الحكومة الانتقالية بحكم عسكر، مؤكدا دعم الأمم المتحدة المستمر بتقديم المساعدة والمشورة والدعم للحكم المدني الشامل في السودان.



وأكد ضرورة استمرار جميع أصحاب المصلحة في الالتزام بالعملية الانتقالية الشاملة وتحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو مستقبل سلمي ومستقر وديمقراطي.

وعلى صعيد آخر، أدانت النيابة العامة السودانية، المحاولة الانقلابية الفاشلة التي قاده ضباط بالجيش موالون لنظام عمر البشير، والتي تستهدف الانقلاب على الشرعية والدستور ومؤسسات الانتقال.

وأكدت النيابة السودانية في بيان مساء اليوم أن هذا العمل عمل إجرامي يهدد تطلعات المواطنين وآمالهم في الحياة الكريمة، وذلك حسب وكالة أنباء السودان "سونا".

وتعهدت النيابة بأن تظل سدًّا منيعًا لحماية الفترة الانتقالية والدستور ولن تتوانى في ردع أي من كان إذا سلك مسلكا يخالف القانون ويقوض الدستور ويعرض حياة الآخرين للخطر.

ودعت النيابة العامة الجميع للتمسك بشعارات ثورة ديسمبر المجيدة (حرية سلام وعدالة).

وأكد مجلس الأمن والدفاع السوداني، أن المحاولة الانقلابية الفاشلة التي جرت اليوم كان هدفها الاستيلاء على السلطة وتقويض النظام الحالي للفترة الانتقالية.

وعقد اجتماعا طارئا لمجلس الأمن والدفاع برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، بغرض استعراض الموقف الأمني في البلاد بعد أن وردت لدى الأجهزة الأمنية معلومات مساء أمس وصباح اليوم بالتخطيط والتنفيذ لمحاولة انقلابية بقيادة اللواء ركن عبدالباقي الحسن عثمان (بكراوي) ومعه 22 ضابطا آخرين برتب مختلفة وعدد من ضباط الصف والجنود.

وقال الفريق ركن يس إبراهيم وزير الدفاع إن التحريات والتحقيقات الأولية للمحاولة الانقلابية أشارت إلى أن الهدف منها كان الاستيلاء على السلطة وتقويض النظام الحالي للفترة الانتقالية، بحسب بيان لمجلس السيادة.

وأكد وزير الدفاع أنه تمت السيطرة الكاملة على المحاولة والقبض على كل المشاركين الذين وردت أسماءهم في النحقيقات، وجار استكمال استجواب هذه المجموعة لتبيان تفاصيل هذه المحاولة، مؤكدا أنه تم إجهاض المحاولة في زمن وجيز، بيقظة وتضافر الأجهزة الأمنية، دون حدوث أي خسائر في الأرواح والممتلكات.