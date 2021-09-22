ضبط أدوية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية فى البحيرة (صور)

شنت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع مباحث التموين والتفتيش الصيدلي والعلاج الحر، وجهاز حماية المستهلك، حملات مكبرة بمركز أبو المطامير، أسفرت عن ضبط محل "غير صيدلية" يمارس مهنة الصيدلة بدون ترخيص وغير حاصل على رخصة من وزارة الصحة، ويديره شخص غير مؤهل لذلك، ولا يمارس العمل إلا بعد العصر.

وتم ضبط الكميات الآتية:١٥٢٠ صنفًا من الأدوية سارية الصلاحية ومجهولة المصدر وبدون فواتير دالة على مصدرها بواقع ما يتعدى الـ ٢٠٠٠ علبة من الأدوية البشرية، و١٢٠ صنفًا من الأدوية المنتهية الصلاحية على الأرفف معدة للبيع، و٢٠ صنفًا من الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والمخدرة بدون فواتير دالة على مصدرها.

المضبوطات

كما تم ضبط ٥٨ صنفًا من الأدوية المهربة والغير مسجلة بوزارة الصحة وكذلك العينات المجانية.

وتم التحفظ على جميع المضبوطات التي تم ضبطها، وجاري تحرير المحاضر اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من ناحية أخرى، تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة من ضبط مصنع منتجات ألبان وأيس كريم لحيازته ٢٠ شيكارة دقيق مجهولة المصدر، و ١٠ شيكارة سكر، و٣٦٠٠ عبوة غير مدون عليها أي بيانات أو علامات أو إنتاج أو صلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة.

المضبوطات

كما تم ضبط عدد ١٠ محال جزارة لعرضهم لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمي بمركز ومدينة كفر الدوار والتحفظ على اللحوم، وتحرير المحاضر اللازمة، وجاري العرض على النيابة العامة.