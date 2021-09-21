سفير البحرين بالقاهرة ناعيًا المشير طنطاوي: رجل وطني من طراز فريد

شارك السفير هشام بن محمد الجودر، سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، في مراسم الجنازة العسكرية التي أقيمت للمشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير بالتجمع الخامس بالقاهرة، والتي تقدمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكبار رجال الدولة والقوات المسلحة .

وأكد السفير البحريني، في بيانٍ له مساء اليوم الثلاثاء، أن التاريخ يسجل للراحل المشير طنطاوي، حنكته وبطولاته العسكرية في الدفاع عن وطنه في خمس حروب متعاقبة شهدتها جمهورية مصر العربية، ودوره كرجل وطني من طراز فريد في الحفاظ على مقدرات وطنه وقيادة مصر الشقيقة في أصعب الفترات.

وعبر الجودر، عن خالص تعازيه لجمهورية مصر العربية، رئيسًا وحكومةً وشعبًا، في وفاة المشير طنطاوي، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عائلته الكريمة الصبر والسلوان.

وفي وقتٍ سابق، قال السفير البحريني، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع «تويتر»: «ببالغ الحزن والأسى أتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى عائلة المرحوم المشير محمد حسين طنطاوي والقيادة والحكومة المصرية والأسرة العسكرية المصرية وجموع الشعب المصري.. داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان».

وفاة المشير طنطاوي

وتوفي المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر، وذلك بعد رحلة طويلة من العطاء.

تولى المشير طنطاوي، إدارة شؤون البلاد بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك، في 11 فبراير 2011، وظل في الحكم حتى يوليو 2012.

وتخَّرج محمد حسين طنطاوي، في الكلية الحربية المصرية عام 1956، ثم كلية القادة والأركان، وشارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973.

يأتي ذلك فيما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إطلاق اسم المشير طنطاوي، على القاعدة العسكرية بالهايكستب، كما أعلن الرئيس السيسي، الحداد العام في البلاد.