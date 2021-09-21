الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المتحدثة باسم «الخارجية الروسية» ترحب بقرار إعادة فتح مطار كابول

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء: إن استئناف مطار كابول رحلاته الجوية الداخلية والدولية يهيئ الظروف لعودة الحياة الطبيعية في أفغانستان.

وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية: أن موسكو ترحب بإعادة فتح مطار كابول الدولي، فهو يخلق ظروفًا إيجابية لعودة البلاد إلى حياة طبيعية وسلمية.

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: إلى أن مهمة إعادة البناء الاجتماعي والاقتصادي لأفغانستان أصبحت ذات أهمية متزايدة.

وتم فتح مطار كابول رسميًا أمس الإثنين لاستئناف رحلات الطيران الداخلية والدولية بعد أكثر من شهر من سيطرة حركة طالبان على السلطة وإجلاء ما يقرب من 150 ألف شخص من المطار.

 

الجدير بالذكر أنه طالبت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الولايات المتحدة وحلفاءها بتحمل المسئولية الكاملة عن إعادة الإعمار الاجتماعي والاقتصادي لأفغانستان.

وقالت زاخاروفا في إحاطة صحفية اليوم الثلاثاء: "تتفق الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي على أنه يتعين على الولايات المتحدة وحلفائها تحمل المسئولية الكاملة عن إعادة الإعمار الاجتماعي والاقتصادي في أفغانستان كخطوة أولى في تصحيح الوضع الإنساني". 

وأضافت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية: "على أي حال، فإن مستقبل أفغانستان في أيدي الأفغان أنفسهم".

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، معلقة على تشكيل الحكومة بأفغانستان، إن العملية لم تنجز بعد، وتدعو موسكو إلى مراعاة مصالح جميع القوى العرقية السياسية هناك.

وأضافت زاخاروفا، في إفادة صحفية بأن "رئيس الحكومة المشكلة حديثا وأعضاءها يتمتعون بمركز القائم بالأعمال، مما يشير على ما يبدو إلى عدم اكتمال عملية تشكيل الحكومة هناك".

ووفقا لها، "قد يشمل شكل السلطة، هياكل أخرى والتي من خلالها سيكون من الممكن ضمان شمولية السلطة الجديدة، ستراقب موسكو ذلك".

ماريا زاخاروفا مطار كابول أفغانستان وزارة الخارجية الروسية موسكو

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