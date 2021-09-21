أبو الغيط يدين الانقلاب الفاشل في السودان

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الثلاثاء، المحاولة الانقلابية التي شهدها السودان، مؤكدا استمرار وقوف الجامعة العربية بقوة وراء استتباب الأمن والسلام في السودان خلال الفترة الانتقالية.

وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة إن استقرار السودان مهم للجامعة وأنه يمثل ركناً هاماً في استقرار الوطن العربي، مشيراً إلى أن اتفاقات ترتيب المرحلة الانتقالية التي وقعتها جميع الأطراف السودانية خلال العامين الماضيين تحظي بدعم واسع من الجامعة العربية والمجتمع الدولي، وهي تمثل بالتالي طريقاً وحيداً لتجاوز مختلف التحديات التي تواجهها البلاد، وذلك حسب بيان للجامعة العربية.

وأكد أبو الغيط أن الجامعة العربية مستمرة في تأييد الجهود السودانية التي تهدف إلى معالجة المشكلات المختلفة بما يؤدي الي تخقيق التطلعات المشروعة للشعب السوداني في مستقبل مزدهر.