الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

المشير طنطاوى.. عاشق الزمالك وصانع نهضة الأندية العسكرية

المشير طنطاوي يحضر
المشير طنطاوي يحضر إحدى مباريات الزمالك

 رحل عن عالمنا اليوم «الثلاثاء» المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة السابق، بعدما أفنى حياته مقاتلًا وخاض عدة حروب لتحرير الأرض، كما كان حائط الصد الأول أمام الفصيل الذى أراد تغيير الهوية المصرية وإدخال البلاد فى أتون الحرب الأهلية، وخاصة بعد ثورة يناير 2011.

وبعيدًا عن شخصية فقيد مصر الغالى العسكرية، فقد أهتم المشير طنطاوى بالرياضة وخاصًا كرة القدم، وعرف عنه حبه لنادى الزمالك، وهو ما أكد عليه أحمد عيد عبدالملك نجم المنتخب الوطنى وأندية حرس الحدود والزمالك السابقين، فى حوار تليفزيونى بأن المشير طنطاوى رغم زمالكويته؛ إلا أنه رفض رحيله عن حرس الحدود مقابل تسعة ملايين جنيه.

 

التفاصيل….

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وائل لطفي

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