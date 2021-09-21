الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل نجله في مصر القديمة

حبس
حبس

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس متهم بقتل نجله بعد تعذيبه، 15 يوما على ذمة التحقيقات  

كانت فتحت نيابة جنوب القاهرة تحقيقاتها الموسعة في واقعة قتل نجار لنجله أثناء تأديبية بمنطقة مصر القديمة. 

وكشفت تحقيقات النيابة واعترافات المتهم ان الطفل نجله من زوجته الأولى، وأن المتهم دائم الاعتداء عليه بالضرب هو وشقيقته منذ الصغر، بغرض التأديب وأن زوجته الاولى تطلقت منه بسبب عنفه الشديد معها ومع أبنائه، حيث كان يقوم بضربهم يوميا بعد عودته من العمل ويمنع خروجهم ولا يوفر احتياجاتهم .     

وقال المتهم  في اعترافاته إن نجله يعيش بينه وبين طليقته، وأنه متزوج من أخرى ويوم الواقعة كان يمكث عنده وقام بضربه بغرض تأديبه، وأنه دائما ما يضربه ولم يكن يقصد قتله وظن أنه كان مغشي عليه حتى سقط قتيل، وحاول دفنه دون علم الشرطة فأحضر مفتش الصحة وأخبره أنه سقط من علو وتوفي، ولكن الطبيب رفض تصديقه وأكد أنها جريمة قتل لوجود أثار ضرب وتعذيب بجسد الطفل .     

وكشفت التحقيقات أن المتهم قام بتعليق نجله في السقف وعرضه إلى صاعق كهربائى عدة مرات، ثم ضربه بمنشار نجارة خاص بشغله على رأسه مما أدى إلى ارتجاج في المخ والوفاة في الحال. 

وعن اكتشاف الواقعة قام الأهالي عقب رفض الصحة استخراج تصريح الدفن، قاموا بإبلاغ الشرطة عن الواقعة وتم ضبط المتهم والتحفظ على جثة الطفل ونقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة. 

وكشفت مناظرة النيابة الأولية لجثة الطفل عن عدم وجود أى جروح أو طعنات، وجميعها كدمات وازرقاق في الجسد وتورم بمنطقة الرأس ، ويرجع والوفا بسبب ارتجاج في المخ احدث نزيف داخلي، وتم التحفظ على أدوات التعذيب، وإرسالها الي الطبيب الشرعي لبيان مدى تطابقها مع الإصابات وما إذا كانت المسئولة عن أحداثها. 

 وأمرت النيابة قبل ذلك بحبس الاب بتهمة تعذيب وقتل نجله  أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وصرف الزوجه من سرايا النيابة. 

وكانت قد أمرت قبل وقت سابق بتشريح جثة الطفل لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها .  ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عامل وزوجته عقب قتلهما ابنهما أثناء تأديبه بمصر القديمة. 

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من أحد الأهالي يفيد بقتل نجار لنجله ١٢ سنة.

محكمة جنوب القاهرة تجديد حبس متهم بقتل نجله تعذيبه مصر القديمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

استحضار روح الإمام

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