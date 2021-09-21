"رجل الحبال" المغامر الفرنسي ناثان بولين .. إنفوجراف

نجح المغامر الفرنسى ناثان بولين

البالغ من العمر 27 عامًا

فى السير علي حبل مشدود بطول 700 متر تقريبا

بداية من برج إيفل إلي مسرح شايو بالجانب الآخر من نهر السين

المئات تجمعوا فى باريس لمشاهدة العرض

مغامرة الفرنسى ناثان بولين استغرقت نصف ساعة

قاموا العشرات من متابعية بتسجيلها بقاطع فيديو مصورة

نقلت وكالات الأنباء العالمية المفامرة عبر مواقعها الإلكترونية

"ناثان" عبر عن سعادته بتغلبه علي التردد من الإقدام علي المغامرة

ظل يتدرب 4 سنوات على السير فوق الحبال قبل تنفيذ المغامرة

تزامنت المغامرة مع الاحتفال بيوم التراث الفرنسى

مغامرات سابقة:

لُقب بـ"رجل الحبال"

سجل رقما قياسيا في عام 2017 بقطع 1 كم مشيا على الحبل

قام بالسير على الحبال فوق نهر السين لمسافة تزيد عن 600 متر

وعلى ارتفاع ما يقرب من 70 م

بدا للوهلة الأولى وكأنه يسير في الهواء

تمكن من السير على سلك تم مده بين برجين تجاريين بمنطقة لا ديفونس في باريس

ويرتفع الحبل عن سطح الأرض نحو 150 مترا

ما يعادل ارتفاع 50 طابقا تقريبا

استطاع المحافظة على توازنه أثناء السير

لم ينحن كثيرا متحديا قانون الجاذبية

خاض المهمة الخطيرة بينما كان يربط جسمه بحبل أمان.

المصدر: "رويترز"