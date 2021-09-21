"رجل الحبال" المغامر الفرنسي ناثان بولين .. إنفوجراف
نجح المغامر الفرنسى ناثان بولين
البالغ من العمر 27 عامًا
فى السير علي حبل مشدود بطول 700 متر تقريبا
بداية من برج إيفل إلي مسرح شايو بالجانب الآخر من نهر السين
المئات تجمعوا فى باريس لمشاهدة العرض
مغامرة الفرنسى ناثان بولين استغرقت نصف ساعة
قاموا العشرات من متابعية بتسجيلها بقاطع فيديو مصورة
نقلت وكالات الأنباء العالمية المفامرة عبر مواقعها الإلكترونية
"ناثان" عبر عن سعادته بتغلبه علي التردد من الإقدام علي المغامرة
ظل يتدرب 4 سنوات على السير فوق الحبال قبل تنفيذ المغامرة
تزامنت المغامرة مع الاحتفال بيوم التراث الفرنسى
مغامرات سابقة:
لُقب بـ"رجل الحبال"
سجل رقما قياسيا في عام 2017 بقطع 1 كم مشيا على الحبل
قام بالسير على الحبال فوق نهر السين لمسافة تزيد عن 600 متر
وعلى ارتفاع ما يقرب من 70 م
بدا للوهلة الأولى وكأنه يسير في الهواء
تمكن من السير على سلك تم مده بين برجين تجاريين بمنطقة لا ديفونس في باريس
ويرتفع الحبل عن سطح الأرض نحو 150 مترا
ما يعادل ارتفاع 50 طابقا تقريبا
استطاع المحافظة على توازنه أثناء السير
لم ينحن كثيرا متحديا قانون الجاذبية
خاض المهمة الخطيرة بينما كان يربط جسمه بحبل أمان.
المصدر: "رويترز"