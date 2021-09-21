رئيس «الوفد» ينعى المشير طنطاوي: نموذج يحتذى به في فن القيادة

نعى المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، ووكيل أول مجلس الشيوخ، المشير محمد حسين طنطاوي، الذي يعد بطلًا من أبطال القوات المسلحة الوطنيين المخلصين المدافعين بقوة وصلابة عن الوطن والمواطن.

قال أبوشقة: "كانت مسيرة المشير طنطاوي العسكرية المشرفة، وقيادته للبلاد بعد 25 يناير في فترة حالكة من تاريخ مصر، نموذجًا يحتذى به في فن القيادة الرشيدة والإيثار وإعلاء المصلحة الوطنية، ونموذجًا يحتذى به في الوطنية ورسالة ستظل مضيئة بأحرف من نور في ذمة التاريخ، إن في مصر رجالًا صدقوا ما عاهدوا الله عليه".

وتابع: "كان المشير طنطاوي مخلصًا لبلده ولشعبه، وقاد البلاد بحكمة وبراعة وطنية في فترة حالكة من تاريخ مصر، كان هدفها إسقاط الدولة المصرية، ولكن الرجل بوطنيته وشجاعته وإخلاصه لوطنه وشعبه استطاع أن يعبُر ما كان مدبرًا لأن تسقط مصر في المستنقع ذاته الذي سقطت فيه دول مجاورة".

وأضاف: "تحلى المشير بالحكمة والشجاعة، رحمة الله، وستبقى ذكراه خالدة في ذمة التاريخ، قائدًا وطنيًا شجاعًا، أدى دوره الوطني في شجاعة وصمت، مدافعًا ومحافظًا عن الوطن والمواطن، غفر الله للفقيد الذي ستبقى سيرته وموقفه الوطني بعد 25 يناير في ذمة التاريخ خالدة في ذاكرة وضمير المصريين".

وقال أبوشقة: "إذ ننعى الفقيد فإننا نتقدم بخالص العزاء إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي كقائد وطني شجاع، واصل مسيرة الحب والعطاء والدفاع عن الوطن والمواطن، كما نتقدم بخالص العزاء إلى الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، كرموز صادقة للوطنية".