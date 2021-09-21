الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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محافظات

محافظ الدقهلية يسلم عقد شقة لـ«حدادة المنصورة»

محافظ الدقهلية وحدادة
محافظ الدقهلية وحدادة المنصورة

الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الإثنين، وبناء على تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتسليم عقد شقة بمدينة محلة دمنة كاملة التشطيب والمفروشات للمواطنة بوسي سعد المعروفة "بحدادة المنصورة" .

وأوضح المحافظ، أنه جار توفير ورشة لها وستتحمل مديرية التضامن الاجتماعي قيمتها الإيجاريه كاملة.

وقرر "مختار" صرف 5 آلالف جنيه فوريا و500 جنيه مساعدة شهرية وضمها على برنامج تكافل وكرامة ومتابعتها بصفة مستمرة.

ووجه المحافظ، بإعفاء جميع اولادها من المصروفات الدراسية وتوفير كافة سبل الرعايه لهم لاستكمال مسيرتهم التعليميه ووجه لوكيل وزارة التربية والتعليم بمتابعة اولادها خلال المرحله التعليميه شخصياً .

وكلف "مختار"  الدكتورة هدى بلاط مدير إدارة التنمية البشرية بالمحافظة بالتنسيق مع الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتلبية كافة احتياجاتها ومتابعة حالتها.

وقالت بوسي سعد رمضان أول حدادة في المنصورة، إنها لم تكن تتوقع استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لها، مشيرة إلى أنها حتى اللحظة لا تصدق نفسها ولا تصدق أنها حدثت الرئيس بنفسه «ربنا يجبر بخاطره زي ما جبر خاطري».

وأضافت بوسي لـ«الدستور»، أنها «فوجئت بمكالمة تطلب منيّ فتح القناة الأولى لأجد أنه يتم عرض مقطع فيديو ليّا والرئيس السيسي يتحدث عني، في تلك اللحظة لم أتمالك نفسي من البكاء».

وتابعت: «فرحتي بتلك اللحظة كانت لا توصف.. ربنا سبحانه وتعالى استجاب لدعائي.. ربنا يبارك للريس ويكرمه دايما زي ما بيجبر خواطرنا».

وأوضحت: «الرئيس قال لي نفسك فى إيه؟ اطلبي كل اللي بتحلمي بيه.. وكان ردي إن بحلم بأوضة ليّا ولأولادي ومحل، فاستجاب الرئيس بتوفير شقة وورشة». 

وقالت بوسي: «كنت أتمنى أن أكمل تعليمي لكن والدي في ذلك الوقت كان بحاجة إلى من يساعده في مهنة الحدادة ففضلت العمل معه تاركة التعليم، وأعمل الآن بها لا يمكنني الاستغناء عنها وفخورة بها ».
وأعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن خالص تقديره للسيدة بوسي سعد التي تعد أول امرأة تعمل بمهنة الحدادة بالمنصورة لتعين أسرتها، قائلا: «هي بنت بلد لا تتخلى عن أسرتها وتكافح في مهنة قاسية نادر أن تعمل بها امرأة».

أخبار الدقهلية بوسى سعد حدادة المنصورة أيمن مختار محافظ الدقهلية

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وائل لطفي

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