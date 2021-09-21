اختتام فعاليات برنامج التبادل الثقافي بين الشباب العربي – الياباني

اختتمت اليوم الثلاثاء فعاليات برنامج التبادل الثقافي بين الشباب العربي – الياباني الذي انتظم بالتعاون فيما بين منظمة المرأة العربية وجامعة أوساكا جوجاكون اليابانية (OJU)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وسفارة اليابان، عبر تطبيق زووم في الفترة من 6-21 سبتمبر 2021.

وألقت الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة كلمة أعربت فيها عن سعادتها بتعاون كل من الأمم المتحدة للمرأة وسفارة اليابان في مصر، وجامعة أوساكا جوجاكون (OJU)، في تنظيم مثل هذا البرنامج.

فعاليات برنامج التبادل الثقافي بين الشباب العربي – الياباني

وأوضحت أن هذا البرنامج ناقش العديد من القضايا منها المشاركة السياسية للمرأة، والأطر القانونية الخاصة بحقوق المرأة وحمايتها من العنف، ووضع المرأة في الاقتصاد، ودور الشباب في تيسير والتعجيل بالتغيير والإصلاح الثقافي، في كل من الدول العربية واليابان.

وأكدت على أن هذا البرنامج هو أحد البرامج التي تبنتها المنظمة منذ عامين، وعقدت في إطاره حوارات ضمت مجموعة من الشباب الياباني والعربي.

فعاليات برنامج التبادل الثقافي بين الشباب العربي – الياباني

كما أشارت المديرة العامة أن المنظمة تسعى إلى تمكين المرأة في الوطن العربي، والقضاء على الصور النمطية، وأن البرنامج تناول العديد من التحديات العالمية التي تواجه المرأة، وأنه عن طريق المناقشة والتخطيط بين الشباب تستطيع التغلب على مثل هذه التحديات.

فعاليات برنامج التبادل الثقافي بين الشباب العربي – الياباني

وقدمت الدكتورة ايكو كاتو اوتاني "Eiko Kato-Otani" رئيسة جامعة (OJU) جزيل الشكر لسعادة الأستاذة الدكتورة فاديا كيوان، والقائمين على تنظيم هذا البرنامج الثقافي من المنظمة.

فعاليات برنامج التبادل الثقافي بين الشباب العربي – الياباني

وأوضحت أن نجاح هذا البرنامج يأتي من خلال مدى الاستفادة الكبيرة والمجهود المبذول من جميع الشباب والشابات من الدول العربية واليابان المشاركين في البرنامج، حيث تطرق إلى عدد من الموضوعات المهمة التي تتعلق بالنساء والفتيات في الشرق الأوسط واليابان.

فعاليات برنامج التبادل الثقافي بين الشباب العربي – الياباني

كما أشارت إلى أن هذا البرنامج استطاع تقديم خبرة كبيرة لكل المشاركين به من خلال تبادل المناقشات والمعلومات والآراء حول الموضوعات التي تم تناولها.

فعاليات برنامج التبادل الثقافي بين الشباب العربي – الياباني

وفي كلمة سوجاكو مياموتو صرَّح أن هذا البرنامج الثقافي يمثل إنجازاً كبيراً لما تضمنه من تواصل فعَّال ومفيد بين الشباب العربي والياباني، وتبادل للمعلومات والآراء في العديد من القضايا والموضوعات والمواقف المشتركة التي توجهها النساء والفتيات في الوطن العربي واليابان.

فعاليات برنامج التبادل الثقافي بين الشباب العربي – الياباني

كما أشاد بثراء العروض التي قدمها المشاركون من الخمس مجموعات، وأضاف أن الحكومة اليابانية تعمل على تقديم كافة سُبل الدعم للنساء والفتيات في المنطقة العربية في العديد من المجالات الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، والثقافية.

فعاليات برنامج التبادل الثقافي بين الشباب العربي – الياباني

وأشار إلى أن الحكومة اليابانية ستستمر في التعاون مع منظمة المرأة العربية لخدمة النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم وبصورة خاصة في العالم العربي.

فعاليات برنامج التبادل الثقافي بين الشباب العربي – الياباني

جدير بالذكر أنه تم توزيع شهادات المشاركة على الشباب والشابات في البرنامج وعددهم 40 طالب وطالبة من اليابان والدول العربية.