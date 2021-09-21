«الخلوتية الحسانية» تنعى المشير طنطاوي: حافظ على مقدرات الوطن وسلامة أراضيه

نعت الطريقة الخلوتية الحسانية على لسان الشيخ محمد الطيب، شيخ الطريقة الخلوتية الحسانية وشقيق شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ، المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع الأسبق، الذي وافته المنية، فجر اليوم، عن عمر يناهز ناهز 85 عامًا.

وقال "الطيب" فى بيان له، إن المشير محمد حسين طنطاوي كان رجلًا وطنيًّا مخلصًا لم يألُ جهدًا في خدمة وطنه والحفاظ علي مقدراته وسلامة أراضيه في وقتٍ عصيبٍ مر به الوطن من مؤامرات ومحاولات لزعزعة استقرار الدولة المصرية، مؤكدًا، إن التاريخ سيذكر للفقيد وقوفه صامداً جسوراً أمام محاولات النيل من الوطن.

وتقدَّم الشيخ محمد الطيب بخالص العزاء إلى أسرة الراحل وذَويْه، وللقوات المسلحة، والشعب المصري، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع ‏رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإلي السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

و توفي المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر، وذلك بعد رحلة طويلة من العطاء.

تولى المشير طنطاوي إدارة شؤون البلاد بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك في 11 فبراير 2011، وظل في الحكم حتى يوليو 2012.

تخرج محمد حسين طنطاوي في الكلية الحربية المصرية عام 1956، ثم كلية القادة والأركان، وشارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973.