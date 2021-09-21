الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الخلوتية الحسانية» تنعى المشير طنطاوي: حافظ على مقدرات الوطن وسلامة أراضيه

المشير طنطاوي
المشير طنطاوي

نعت الطريقة الخلوتية الحسانية على لسان الشيخ محمد الطيب، شيخ الطريقة الخلوتية الحسانية وشقيق شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ، المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع الأسبق، الذي وافته المنية، فجر اليوم، عن عمر يناهز ناهز 85 عامًا.

وقال "الطيب" فى بيان له،  إن المشير محمد حسين طنطاوي كان رجلًا وطنيًّا مخلصًا لم يألُ جهدًا في خدمة وطنه والحفاظ علي مقدراته وسلامة أراضيه في وقتٍ عصيبٍ مر به الوطن من مؤامرات ومحاولات لزعزعة استقرار الدولة المصرية، مؤكدًا، إن التاريخ سيذكر للفقيد وقوفه صامداً جسوراً أمام محاولات النيل من الوطن.

وتقدَّم الشيخ محمد الطيب بخالص العزاء إلى أسرة الراحل وذَويْه، وللقوات المسلحة، والشعب المصري، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع ‏رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإلي السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

و توفي المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر، وذلك بعد رحلة طويلة من العطاء.

 تولى المشير طنطاوي إدارة شؤون البلاد بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك في 11 فبراير 2011، وظل في الحكم حتى يوليو 2012. 

تخرج محمد حسين طنطاوي في الكلية الحربية المصرية عام 1956، ثم كلية القادة والأركان، وشارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973.

الخلوتية الحسانية نعي وزير الدفاع حسين طنطاوى

رئيس التحرير

وائل لطفي

استحضار روح الإمام

الأكثر قراءة

النتيجة بالألوان.. قرار جديد بشأن مقررات وأسلوب تقييم رابعة ابتدائى

وزير التعليم يعتمد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة بنسبة نجاح 87%

الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 الدور الثاني

وفاة أحمد إدريس صاحب الشفرة النوبية في حرب أكتوبر

الصحة العالمية: مصر تستقبل 850 ألف جرعة جديدة من لقاح «أسترازينيكا»

السيسى يطلق اسم المشير طنطاوى على القاعدة العسكرية بالهايكستب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

روسيا تهزم عمالقة التكنولوجيا

القس. رفعت فكرى

الانتقام المدمر!!

د. داليا مجدي عبدالغني

ألقاب بجرّة قلم

لواء. محسن الفحام

من حقوق الإنسان.. إلى التنمية البشرية

محمود خليل

«الحلاقة».. من زمن «شوشة الجنة» إلى فتاوى «المتشبهين والمتشبهات»

حسين دعسة

عودة طالبان وأزمة الإسلام السياسى فى العالم العربى

د.أحمد الخميسى

وجهة نظر فى جدل عابر

ماجد حبته

التفاتة رئاسية لقوتنا الناعمة

صور

حديقة مش كلها قطط وكلاب

تكريم نجوم الفن بمهرجان الدراما العربية

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

الرجوب: الأسرى الستة جسدوا نموذجا للوحدة ولن نسمح للاحتلال الاستفراد بهم

أمين سر مركزية فتح: لن نسمح للاحتلال بالاستفراد بالأسرى

«الخارجية الفلسطينية» ترحب بالحراك السياسي والقانوني المتصاعد المناهض للاحتلال