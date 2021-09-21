محافظ دمياط تتابع أعمال تطوير قرى «حياة كريمة» والقوافل البيطرية

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" رافقها خلالها وفد من طلاب جامعة دمياط وذلك للتعرف على محاور الإستراتيجية التى يستهدفها ذلك المشروع القومى العملاق لتطوير الريف المصري وتغطيته بكافة الخدمات.

واستهلت الجولة بتفقد القافلة البيطرية التنموية العلاجية و الإرشادية بقرية الإسماعيلية ضمن القوافل التى ينظمها مركز البحوث الزراعية من خلال معهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم بالشراكة مع مديرية الطب البيطري ، حيث كان فى استقبال المحافظ والطلاب الدكتور هانى حسن رئيس المعهد، وقدم شرحًا تفصيليًا عن ما تقدمه القافلة من خدمات للكشف بالسونار والفحص والتحصين، وتدريب الأطباء البيطريين حول عمليات التلقيح الصناعى، مما يحقق أهداف التنمية المستدامة و دعم قطاع الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى تقديم التوعية لصغار المربين باساليب وطرق التربيه والعلاج البيطرى السليم للماشية.

وفى هذا السياق، أشادت "محافظ دمياط" بجهود المعهد لنشر التوعية وتحقيق الاستفادة من الخبرات العلمية لتنمية الثروة الحيوانية، مؤكدة أن المعهد حقق دور بارز تحت مظلة تلك المبادرة الضخمة من خلال القافلة التى نظمها على مدار هذا الأسبوع بمركز كفر سعد.

وتضمنت الجولة تفقد بعض المشروعات بقرية الوسطانى وتوابعاها، حيث تم زيارة مشروع رفع صرف صحي قرية البدراوى، والذى يشمل بيارة وطلمبات وخط إنحدار بطول ٣ كم ومبنى محولات و آخر للمولد ومخزن، حيث بلغت المعدلات التنفيذية للمشروع الذى يخدم٤٦٠٠ نسمة، ٤٥% للشبكات و ٢% لمحطة الرفع وبتكلفة تقديرية ٩٠ مليون جنيه.

وخلال الزيارة، تحدثت محافظ دمياط مع طلاب الجامعة حول مبادرة حياة كريمة المدرج بها ٢٨ قرية بمركز كفر سعد بإجمالى ٢١٩ تابع، حيث أكدت أن المحافظة بالتعاون مع الأجهزة المختصة قد نجحت فى حصر كافة احتياجات تلك القرى بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى و الكهرباء و التعليم و الشباب والرياضة و الاتصالات و مد شبكات الغاز و الصحة وذلك بإنشاء وحدات صحية وفقاً لمعايير التأمين الصحي الشامل، هذا إلى جانب إنشاء مجمعات حكومية و مجمعات زراعية و بيطرية متكاملة و مشروعات تبطين وتأهيل الترع و الكبارى و أيضاً أعمال رصف الطرق و انارتها ومشروع سكن كريم، وأشارت المحافظ إلى أنه تم خلال الفترة الماضية اتخاذ إجراءات تخصيص أراضى لإنشاء ١٢ مجمع خدمات حكومية و ١٢ آخرين لمجمعات زراعية ، وأكدت أن حياة كريمة تُعد اكبر مبادرة شهدتها مصر خلال العقود الماضية على الإطلاق، منوهة الى أن حجم تكلفة المشروعات بالمبادرة تتجاوز ٣ مليار جنيه.

وواصلت محافظ دمياط جولتها بمرافقة الطلاب بزيارة موقع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية الجارى تنفيذه على مساحة ١٢٠٠ م٢بقرية الوسطانى وذلك لدور ارضى ودوريين علويين ليشمل مركز تكنولوجي و مكاتب للتموين والبريد وسجل مدنى وشهر عقارى ، بالإضافة إلى مقرات للوحدة المحلية و المجلس المحلى و التضامن الاجتماعي بتكلفة تقديرية ١٠ مليون جنيه ، حيث سيحقق المشروع الذى بلغت نسبة التنفيذ به ١٥% تقديم كافة الخدمات الحكومية بدقة وسرعة فائقة للمواطنين فى مكان وآن واحد، كما تم زيارة مجمع الخدمات الزراعية و البيطرية هنالك، وذلك لمبنى متكامل على مساحة ٣٣٨ م٢ حيث تم تقديم شرح مفصل عن المشروع الذى يقدم كافة الخدمات للمزارعين و المربين بالقرية وتوابعها، بتكلفة تبلغ ٥.٥٠٠ مليون جنيه.

واختتمت الجولة بتفقد مدرسة الشهيد طلعت الشرباصى الثانوية المشتركة بعد الانتهاء من أعمال التوسعات بها بعدد ٩ فصول ليصل إجمالى عدد الفصول بالمدرسة ١٨ فصل، وخلال الاطلاع على ما حققه ذلك المشروع التعليمى من تقليل نسبة الكثافة الطلابية بالفصل الواحد من ٦٨ طالب إلى ٣٤ طالب، استعرضت المحافظ حجم مشروعات قطاع التعليم بالمبادرة التى بلغ عدد المدارس المدرجة بها ٣٠ مدرسة ما بين أعمال للتوسعات و الإحلال الكلى و الجزئى و الإنشاء الجديد، بالإضافة إلى صيانة ما يقرب من ٢١ مدرسة، وأوضحت أن تلك الجهود حققت تقليل الأعباء عن كاهل الطلاب من معاناة التنقل إلى مدارس بالقرى المجاورة وأيضاً الارتقاء بالعملية التعليمية.

فيما وقد رحبت "محافظ دمياط" بزيارة الطلاب لمشروعات حياة كريمة للتعرف على ما تشهده قرى مركز كفر سعد من تحول شامل بكافة القطاعات لتغيير الواقع نحو الأفضل، كما تبادلت الحديث معهم حول مدى الاستفادة من تلك الجولة، حيث أشاد الطلاب بنسب الإنجاز التى تحققت بالفعل على أرض الواقع واحدثت إنجاز كبير لم تشهده القرى من قبل.