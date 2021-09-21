الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل الأزهر يفتتح مؤتمر «الدور المجتمعي في مواجهة الأوبئة والكوارث» بأسيوط

مؤتمر الدور المجتمعي
مؤتمر الدور المجتمعي في مواجهة الأوبئة والكوارث

انطلق بجامعة الأزهر فرع أسيوط فاعليات المؤتمر العلمي الدولي الأول لكلية الشريعة والقانون بأسيوط، تحت عنوان "الدور المجتمعي للمؤسسات المالية ورجال الأعمال في مواجهة الأوبئة والكوارث، من منظور إسلامي" وذلك على مدار يومين من 21 حتي 22 سبتمبر 2021م.

وذلك تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر وبحضور الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف والدكتور  محمد عبد المالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، والدكتور  عباس شومان وكيل الأزهر الأسبق، واللواء أركان حرب شريف صالح رئيس أركان المنطقة الجنوبية العسكرية بأسيوط والدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتور محمود عبد الرحمن صديق، عميد الكلية ورئيس المؤتمر.

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مؤتمر الدور المجتمعي في مواجهة الأوبئة والكوارث

ويأتي هذا المؤتمر تعبيراً عن استمرار مسيرة النجاح والتنمية آلتي تشهدها مؤسسة الأزهر جامعاً وجامعة، حيث يبحث المؤتمر في المسائل والقضايا المتعلقة بعنوان المؤتمر، بهدف توضيح الدور المجتمعي للمؤسسات المالية ورجال الأعمال، وتعريف القادرين بما يجب عليهم تجاه مجتمعاتهم.

جدير بالذكر أن المؤتمر يشارك به أكثر من 20 باحثاً منهم 5 باحثين من الدول العربية.

وفي بداية المؤتمر قدم عميد الكلية ورئيس المؤتمر خالص التحية والشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دوره في قيادات عجلة التنمية في مصر كما قدم خالص الشكر والتقدير لمؤسسة الأزهر الشريف جامعاً وجامعة برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وفضيلة أ.د محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، على دعمهما ورعايتهما للمؤتمر وتذليلهما كافة الصعاب التي واجهت الكلية في إقامة المؤتمر الدولي الأول.

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مؤتمر الدور المجتمعي في مواجهة الأوبئة والكوارث

وخلال كلمة نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، أشار إلى النهضة العلمية والمجتمعية التي يشهدها فرع الجامعة بالوجه القبلي والتي تمثلت في عقد العديد من المؤتمرات العلمية في مختلف كليات الفرع منها الكليات العلمية و النظرية مما أسفر عن عقد كلية الشريعة مؤتمرها العلمي الأول والذي جاء مواكباً لما يمر بها العالم من كوارث و أوبئة تجتاح العالم،  فجاء هذا المؤتمر ليضع خطوات علمية لتضافر المؤسسات المالية في مواجهة مثل هذه الكوارث.

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مؤتمر الدور المجتمعي في مواجهة الأوبئة والكوارث

وفي بداية كلمة وكيل الأزهر الشريف نقل تحيات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الي جميع الحضور داعيا المولى عز وجل أن يكلل هذا المؤتمر بالنجاح والتوفيق، موضحاً أن هذا المؤتمر جاء مواكباً لما حثت عليه الشريعة الإسلامية من بناء مجتمع متوازن من خلال بناء الشخصية القويمة التى تسهم في بناء المجتمع، وقد دعت الظروف العالمية الحالة من تعديات جائحة كورونا إلى أهمية تضافر المؤسسات المالية، حتى تقوم  بدورها المجتمعي في مواجهة مثل هذه الكوارث والأوبئة.

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مؤتمر الدور المجتمعي في مواجهة الأوبئة والكوارث

حضر المؤتمر الأستاذ الدكتور حسن صلاح رئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، والدكتور  عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور خلف عمار رئيس الوعظ والإرشاد، والعقيد علاء سليمان عضو مجلس النواب، والأستاذ الدكتور  عبد الفتاح العواري عميد كلية أصول الدين بالقاهرة السابق، والأستاذ عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الأمين العام المساعد لفرع الجامعة بأسيوط، والسادة عمداء ووكلاء الفرع، ونقيب المحامين بأسيوط، ولفيف من القيادات السياسية والتنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني بأسيوط، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وفي نهاية حفل الافتتاح قدم عميد الكلية درع المؤتمر إلى شيخ الأزهر الشريف ووكيل الأزهر ورئيس الجامعة ونائب الوجه القبلي ونائب الدراسات العليا ومحافظ أسيوط وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية، و رئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ.

اسيوط الدول العربية مجلس النواب شيخ الأزهر الشريف رئيس الجمهورية شيخ الأزهر عضو مجلس النواب الأزهر الشريف رجال الاعمال بناء المجتمع رئيس جامعة الأزهر رئيس أركان البحث العلمي محمد المحرصاوي الدراسات الدكتور احمد الطيب الدكتور محمد الضويني

رئيس التحرير

وائل لطفي

استحضار روح الإمام

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