الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي» يفتح باب التطوع

المهرجان
المهرجان

أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي عن فتح باب التطوع للشباب من الجنسين للمشاركة والعمل فى تنظيم دورته السادسة المقرر انطلاقها في الفترة من 06 ـ 11 نوفمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ.

وقالت الدكتورة إنجي البستاوي مدير عام المهرجان إن فتح باب التطوع للشباب في المهرجان من أهم أهدافه على مدار دورته لأنه يدعم فكرة روح العمل الجماعي وأهمية بناء كوادر جديدة من الشباب في الإدارة الثقافية ومجال المسرح والمساهمة في تنظيم المهرجانات الفنية المختلفة.

وأضافت: “المهرجان بالفعل في دوراته السابقة صنع جيلاً من الكوادر يعتمد عليهم حالياً في إدارته، ويستمر المهرجان في هذا الإطار بدورته المقبلة، وعلى الراغبين فى المشاركة استيفاء البيانات المطلوبة فى استمارة سيتم طرحها على موقعه الرسمي وجميع منصاته على السوشيال ميديا وسيتم  الاستجابة للطلبات المقدمة وتحديد موعد لمقابلة شخصية،ويشترط أن يكون العمر ما بين 20 إلى 35 ويفضل إجادة المتقدمين للغة الإنجليزية أو الفرنسية ومهارات الحاسب الآلي”.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام تحت رعاية وزير الثقافة الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وتترأسه شرفياً الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان والنجم محمد صبحي.

وكان قد زار وفد من المسرح الروسي مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بمصر، وتكون الوفد من الفنانة والمخرجة الروسية الميرا سيراتشيفا، الدكتور أسامة السروي، الفنانة جالينا ميرزنكينا.

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وائل لطفي

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