استكمال هيكلة قيادات كليتي الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة القناة

أصدر الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس عددًا من القرارات بكلية الآداب والعلوم الإنسانية من أجل رفعة العملية التعليمية ضمانًا لانتظامها مع اليوم الأول للدراسة بالعام الأكاديمي الجديد 2021-2022.

حيث أصدر رئيس الجامعة قرارًا بتكليف وكلاء جدد بكلية الآداب وهم الدكتور أسامة محمد سليم الأستاذ بقسم اللغة العربية وآدابها للعمل وكيلًا للكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سحر حساني بربري الأستاذ بقسم علم الاجتماع للقيام بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وعن رؤساء الأقسام كلف زكي الدكتور محمد علي إبراهيم الزيات الأستاذ بقسم اللغة الصينية وآدابها للعمل رئيسًا لمجلس القسم بالكلية، والدكتورة بسنت خيري الأستاذ المساعد بقسم علم الاجتماع للقيام بأعمال رئاسة مجلس القسم بالكلية.