لقاءات مثمرة.. وزير الخارجية يلتقي نظرائه على هامش الدورة الـ 76 لاجتماعات الأمم المتحدة

عقد وزير الخارجية سامح شكرى، على هامش مشاركته في الدورة الـ 76 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، عدة لقاءات مختلفة مع نظرائه في الدول الأخرى، وتناولت اللقاءات القضايا الإقليمية حاضرة بقوة.

وترصد “الدستور” أبرز تلك اللقاءات المثمرة التي عقدها شكري خلال زيارته لنيويورك، كالتالي:

لقاء سامح شكري مع نظيرته السويدية

التقى وزير الخارجية، ‎سامح شكري، نظيرته السويدية، آن ليند، لبحث سبل الدفع قدما بالعلاقات الثنائية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن شكري تبادل أيضا مع نظيرته السويدية الرؤى حيال القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

لقاء سامح شكري مع نظيره القبرصي

كما ‏التقى شكري، نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس بنيويورك فى إطار العلاقات الراسخة التي تجمع البلدين الصديقين.

لقاء سامح شكري مع نظيرته الألبانية

كما ‏التقى شكري، نظيرته الألبانية أولتا جاتشكا، لبحث سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين ولتنسيق الجهود والمواقف في المحافل الدولية.

وأعرب شكري، خلال اللقاء، عن تهانيه لحصول ألبانيا على مقعد غير دائم بمجلس الأمن 2022- 2023.

لقاء سامح شكري مع رئيس المجلس الرئاسى الليبي

كما بحث شكري، مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، شأن البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين الجارتين الشقيقتين.

وأوضح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن سامح شكري جدد خلال اللقاء دعم مصر الكامل لكل ما يحقق مصلحة الشعب الليبي، وتثبيت الاستقرار في ليبيا وتحقيق التنمية في مختلف ربوعها.

كما أكد شكري خلال اللقاء حرص مصر على المضي قدما في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والبناء على الزخم الذي تشهده العلاقات بينهما، خاصة على ضوء الزيارات المتبادلة بين الجانبين، وما تم التوافق بشأنه على هامش أعمال اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، والتي اختتمت أعمالها الأسبوع الماضي في القاهرة.

وشدد شكري على دعم مصر لجميع الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية شاملة للأوضاع في ليبيا وفق ما نصت عليه خريطة الطريق السياسية التي أقرها الليبيون وقرار مجلس الأمن 2570 انتهاء بعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد.

وأشاد شكري في هذا الصدد بجهد مجلس النواب الليبي في إعداد قانون الانتخابات باعتباره خطوة مهمة نحو استكمال خريطة الطريق.