الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

حزب «المؤتمر» ناعياً المشير طنطاوي: «سيذكر التاريخ ما قدمه القائد العظيم لحماية وطنه وأرضه وشعبه»

الربان عمر المختار
الربان عمر المختار صميدة

نعى حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز الـ85 عاماً.

وقال الحزب في بيان رسمي اليوم: «وداعاً فقيد مصر العظيم الراحل المشير حسين طنطاوي. رجل أخلص لوطنه وضحّى من أجله بالغالي والنفيس، رحل من حمى مصر أرضاً وشعباً، وسيذكر التاريخ ما قدمه القائد العظيم لحماية وطنه وأرضه وشعبه».

وقدّم حزب المؤتمر خالص العزاء للقوات المسلحة المصرية في فقيدها العظيم، ولأسرة المشير طنطاوي وتلاميذه ومحبيه وللشعب المصري في فقيد الوطن.

حزب المؤتمر المشير حسين طنطاوي فقيد مصر وزير الدفاع والإنتاج الحربى رئاسة الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة

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