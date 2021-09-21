انتخاب العراق نائبًا لرئيس المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

أعلنت وزارة الخارجية العراقية انتخاب العراق نائباً لرئيس المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته الـ65.



وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الفضائية: "انتُخِب العراق نائباً لرئيس المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بدورته الـ65، والتي انطلقت أعمالها في مركز فيينا الدولي بالحضور الفعلي والافتراضي، وبمشاركة دولية رفيعة المستوى".



وأضافت الخارجية أن "هذا الاستحقاق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية جاء في إطار عودة العراق لمكانته المناسبة في المؤتمرات والمحافل الدولية ذات الصلة".

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 3192 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و47 حالة وفاة.



وذكرت الوزارة- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ مليونًا و978 ألفًا و412 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 21 ألفًا و869 حالة.



وأشارت إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ مليونًا و867 ألفًا و818 حالة، فيما لا يزال 88 ألفًا و725 شخصًا تحت العلاج.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.



ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.