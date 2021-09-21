الهند: إنتاج مليار جرعة من لقاح كورونا نهاية العام الجارى

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية الهندية استئناف تصدير لقاحات فيروس كورونا اعتبارا من شهر أكتوبر المقبل في إطار مبادرة الحكومة "لقاح مايتري".

وقال وزير الصحة الهندي مانسوخ مندافيا إنه "من المقرر أن تستأنف الهند تصدير فائض لقاحات كورونا في إطار مبادرة لقاح مايتري من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه مبادرة كوفاكس والعالم من أجل المكافحة الجماعية لجائحة كورونا".

وأوضح الوزير أنه سيتم إنتاج أكثر من 300 مليون جرعة لقاح في شهر أكتوبر وما لا يقل عن مليار جرعة خلال الربع الأخير من العام الجاري.

ووفقا لصحيفة "الهندوستان تايمز"، فقد صدرت الهند 66.4 مليون جرعة لقاح من كوفاكسين وكوفيشيلد حتى نهاية أبريل من هذا العام والتي تضمنت جرعات إمدادات تجارية ومنح وإمدادات لمبادرة كوفاكس والمخصصة للاستخدام في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل في جميع أنحاء العالم.

ويشارك في مبادرة "كوفاكس" التحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة ومنظمة الصحة العالمية، وتهدف إلى التوزيع العادل للقاحات كورونا مع التركيز بشكل خاص على البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

كانت الهند قد أعلنت في أبريل الماضي حظر تصدير عقار "ريمديسيفير"، وهو دواء مضاد للفيروسات أثبت فعاليته في علاج مرضى فيروس كورونا، بعد أن شهدت البلاد ارتفاعا حادا في عدد الإصابات بفيروس "كوفيد ـ 19" بالإضافة إلى توسيع حملة التطعيم ضد الفيروس التاجي لتشمل جميع البالغين.

من جانبه أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 228.97 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و904053.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 676086 42187464

الهند 445133 33478419

البرازيل 590752 21239783

المملكة المتحدة 135252 7465448

روسيا 407984 7294672

فرنسا 116030 6955333

تركيا 61770 6873698

إيران 117526 5442232

الأرجنتين 114429 5239232

كولومبيا 125895 4941064